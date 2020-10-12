Правительство решило снизить вдвое НДС на электронные книги

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Правительство решило снизить вдвое на добавленную стоимость на электронные и аудиокниги, распространив льготную ставку 10% на книги по образованию, науке, культуре, объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании с вице-премьерами.

Это поддержит отрасль, с одной стороны, и сделает книги доступнее для читателей, с другой, "тем более, что многие читатели считают их более удобными и все чаще выбирают именно электронные или аудио форматы", заметил премьер.

"Россия всегда по праву считалась одной из самых читающих стран. Мы будем и дальше поддерживать интерес к чтению, особенно с учетом новых форматов, которые в этой сфере становятся все более популярными", - добавил Мишустин.

О подготовке такого решения в начале сентября говорил замруководителя Роспечати Владимир Григорьев. Он также отметил, что его ведомство принимает усилия по поддержке издателей книг и периодики в условиях пандемии.

С 2019 года обычный НДС составляет 20% от цены товара, до того он был 18%.