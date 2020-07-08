Суд 20 августа рассмотрит иск ВТБ на $873 млн к структуре "Открытие холдинга",

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы назначил на 20 августа предварительное заседание по иску ВТБ о взыскании $873 млн с компании "Открытие промышленные инвестиции" (дочерняя структура "Открытие холдинга"), которая в 2017 году взяла у банка кредит на покупку АО "АГД-Даймондс" у "ЛУКОЙЛа".

В тот же день иск может быть рассмотрен по существу, говорится в определении на сайте суда.

"При наличии возражений относительно продолжения рассмотрения дела ... участвующим в деле лицам предлагается заблаговременно уведомить суд о своих возражениях против рассмотрения дела в их отсутствие", - предупредил арбитраж.

Иск был подан 29 июня.

Алмазный актив, разработку которого вел "ЛУКОЙЛ", был продан компании "Открытие промышленные инвестиции" за $1,45 млрд. Сделку частично финансировал ВТБ (ее сумма не раскрывалась).

По данным "Федресурса" (fedresurs.ru), ВТБ получил в залог 100% долей ООО "Открытие промышленные инвестиции", а также 1000 обыкновенных акций номиналом 1 евро в уставном капитале кипрской Lakover Trading Ltd. Кроме того, в обеспечение кредитного соглашения между ВТБ и "Открытие промышленные инвестиции" компания АГД выдала банку независимую гарантию на $1,5 млрд со сроком действия до 28 марта 2024 года.

Как говорится в отчетности компании "Открытие промышленные инвестиции" по РСБУ за 2019 год, на конец прошлого года на ее балансе находился кредит в объеме $850 млн (эквивалентно 51,1 млрд рублей). Кроме того, компания получила заем на 25,4 млрд рублей от компании Lakover Trading Ltd. В 2019 году случаев неисполнения или неполного исполнения обязательств по кредиту не было.

ФАС в конце мая подала иск о пересмотре сделки по покупке "АГД-Даймондс". Как выяснила спустя три года антимонопольная служба, "Открытие холдинг" при покупке актива скрыл от ФАС данные о гражданстве трех своих акционеров - бизнесмена Михаила Паринова и бывших топ-менеджеров банка "Открытие" Дмитрия Ромаева и Евгения Данкевича. Все трое владели миноритарными долями в компании, однако в совокупности с пакетами других бенефициаров со вторым паспортом они составляли контроль, а значит, при согласовании сделки со стратегическим активом чиновников ввели в заблуждение, считает антимонопольное ведомство.

ФАС в иске также указала, что цена сделки была завышена вдвое. Учитывая, что основным активом холдинга на тот момента был банк "Открытие", который через несколько месяцев после сделки попал на санацию, оспариваемая сделка может прикрывать вывод средств банка в пользу бенефициаров холдинга с иностранным гражданством, считает ФАС.

В качестве третьего лица в иске указан ЦБ, поскольку он санировал банк "Открытие", который также финансировал покупку АГД. С момента совершения сделки "Открытие холдинг" не обслуживает долг перед банком. Оспаривание сделки позволит взыскать средства для частичного погашения задолженности перед кредиторами, в том числе снизит затраты, которые государство понесло на санацию группы "Открытие", указывал ЦБ.

Однако остальные участники сделки - "ЛУКОЙЛ" и ВТБ - не согласны с иском ФАС.

Инициирование ФАС иска из-за продажи АГД ставит под сомнение процедуру госконтроля за иностранными инвестициями, заявили в нефтяной компании. Сделка по продаже акций компании была совершена после пятимесячного всестороннего рассмотрения и верификации предоставленной продавцом и покупателем информации, без замечаний со стороны контролирующих органов, в строгом соответствии с российским законодательством, после получения разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, возглавляемой председателем РФ Дмитрием Медведевым и имеющей в своем составе руководителей министерств, ФАС, ФСБ, представителей других федеральных служб, указывал "ЛУКОЙЛ".

ВТБ также предупреждал о рисках оспаривания этой сделки: такие действия чреваты ревизией решений правительственной комиссии за предыдущие годы и создают предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений. Банк прогнозирует негативное влияние на резервы по кредиту, выданному "Открытие холдингу" на покупку АГД, в случае утраты залога по этому активу, в ближайшие месяцы такой вероятности не видит, говорил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов в начале июня.

"Иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком ВТБ кредиту, и риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС по сделке 2017 года", - заявили в ВТБ.