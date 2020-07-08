Премьер-министр Белоруссии признал отсутствие денег для коррекции последствий пандемии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - У белорусской экономики нет резервов для борьбы с негативными последствиями пандемии коронавируса, признал премьер-министр Роман Головченко. Несмотря на это он считает ситуацию в экономике управляемой, "хоть и не абсолютно радужной", передает "БелТА".

"Если за пять месяцев мы недобрали 1,8% ВВП (ВВП Белоруссии за январь-май 2020 года снизился на 1,8% - ИФ), то эти показатели в Российской Федерации, странах Евросоюза в разы больше. Эти цифры можно компенсировать каким-то образом за счет бюджетов, у кого-то есть такие резервы, у кого-то полезные ископаемые, которые могут обеспечить определенную подушку безопасности. У нас таких резервов нет, - заявил премьер. - Мы можем потратить то, что произведем собственными руками и головами".

Он обратил внимание на сложности, с которыми приходится сталкиваться в посткарантинный период ряду стран и предприятиям, которые останавливали производство.

В Белоруссии, по его словам, даже в условиях пандемии некоторые отрасли "демонстрируют рост и позволяют избежать резкого падения ВВП - это сельское хозяйство, строительство, информация и связь".

Премьер также считает стабильной ситуацию на потребительском рынке. "Цены на товары не взлетели из-за того, что государство жестко регулировало их, в том числе на социально значимые товары", - сказал Головченко.