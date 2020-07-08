Бабарико отказали в проведении встречи по референдуму в Белоруссии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Мингорисполком не разрешил штабу Виктора Бабарико провести встречу по инициированному им общереспубликанскому референдуму.

"Ответ от Мингорисполкома давал зампред Артем Цуран. В нем сказано, что заявка не соответствует ст. 9-1 Закона "О массовых мероприятиях". И не заключены договоры с "Зеленстроем" и ГУВД Мингорисполкома", - говорится в сообщении на сайте tut.by.

Там же размещено фото официального ответа чиновников.

Лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов выразил уверенность, что таким образом чиновники мешают простым людям высказывать свои мнения.

"Суть происходящего ясна: чиновники поставили множество препятствий, чтобы лишить людей возможности быть услышанными. Чтобы провести массовое мероприятие, надо за это заплатить немалые деньги милиции, скорой помощи и городским службам, хотя все они существуют на деньги налогоплательщиков. Кроме этого, надо получить согласие нескольких государственных структур, которые ищут способы помешать, при этом не соблюдая даже те правила, которые сами же и установили.", - пояснил он.

Как сообщалось, 19 июня претендующий на пост президента экс-банкир Бабарико заявил о начале кампании по проведению референдума по изменению Конституции. Он предлагает вернуть Конституцию образца 1994 года, где было предусмотрено ограничение президентских сроков и разделение трех ветвей власти.

Согласно статья 74 Конституции Беларуси республиканские референдумы назначаются президентом Республики Беларусь по собственной инициативе, а также по предложению Палаты представителей и Совета Республики, которое принимается на их раздельных заседаниях большинством голосов от установленного Конституцией состава (полного состава) каждой из палат, либо по предложению не менее 450 тыс. граждан, обладающих избирательным правом, в том числе не менее 30 тыс. граждан от каждой из областей и города Минска.