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Лукашенко усмотрел рукотворный характер в пандемии коронавируса

Лукашенко усмотрел рукотворный характер в пандемии коронавируса
Александр Лукашенко
Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает рукотворного характера пандемии Covid-19.

Об этом он заявил на встрече с активом Минской области, которая состоялась в минувшую пятницу. Фрагменты выступления президента на встрече в воскресном вечернем эфире показал государственный телеканал "Беларусь 1".

"Ко времени задать вопрос. Два месяца назад я его задавал, я тогда еще увидел. А эта пандемия - это рукотворное "мероприятие"? Я не знаю. Вы подумайте", - заявил Лукашенко.

"То есть, не специально ли это было создано для того, чтобы, столкнувшись лбами, Китай и Америка, переделили мир? Чтобы "пристегнуть" к себе другие страны? Основа - экономика. Нужны маржинальные рынки сбыта, а их не хватает, начали делить существующие", - добавил глава белорусского государства.

Белоруссия Александр Лукашенко

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