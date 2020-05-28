Бизнес-союз сообщил, что белорусские госкомпании обязали перевести счета в госбанки

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Чиновники отраслевых органов госуправления Белоруссии потребовали от подведомственных предприятий срочно перевести текущие счета в государственные банки, утверждает Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени М.С.Кунявского (БСПН).

"Предприятия с долей государства получают от вышестоящих отраслевых органов управления распоряжения перевести счета, за исключением счетов по учету кредитной задолженности, из частных банков в государственные - ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Белинвестбанк", - говорится в заявлении организации.

Союз сослался на копию распоряжения председателя концерна "Беллегпром" Татьяны Лугиной, "в котором та, ссылаясь на поручение правительства, требует от подведомственных предприятий не позднее 8 июня отчитаться о переносе счетов". Контроль за выполнением поручения возложен на представителей государства в органах управления хозяйственных обществ.

По информации БСПН, аналогичные письма получили не только предприятия легкой промышленности, но и других отраслей, где отправителями также выступили министерства и ведомства. "В бизнес-союзе делают вывод, что, вероятно, новое требование массово затронет предприятия с долей государства", - отмечается в заявлении.

"В этой связи руководство БСПН от лица делового сообщества выражает глубокую тревогу и разочарование по поводу подобных действий экономических властей. Требование размещать счета только в государственных банках противоречит рыночным принципам и может нанести серьезный вред экономике, которая и без того испытывает прессинг в условиях пандемии COVID-19", - подчеркивает организация.

Ранее такое требование власти вводили в начале 2000-х годов, но затем отменили для соблюдения задекларированного в Конституции права равенства всех форм собственности.

Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им. Кунявского - некоммерческая организация, объединяет практически все крупнейшие белорусские промышленные предприятия, юридические, консалтинговые и финансовые организации.