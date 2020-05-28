Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 28.05В России 379 051+8 371В мире 5 691 790+102 164

Бизнес-союз сообщил, что белорусские госкомпании обязали перевести счета в госбанки

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Чиновники отраслевых органов госуправления Белоруссии потребовали от подведомственных предприятий срочно перевести текущие счета в государственные банки, утверждает Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени М.С.Кунявского (БСПН).

"Предприятия с долей государства получают от вышестоящих отраслевых органов управления распоряжения перевести счета, за исключением счетов по учету кредитной задолженности, из частных банков в государственные - ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Белинвестбанк", - говорится в заявлении организации.

Союз сослался на копию распоряжения председателя концерна "Беллегпром" Татьяны Лугиной, "в котором та, ссылаясь на поручение правительства, требует от подведомственных предприятий не позднее 8 июня отчитаться о переносе счетов". Контроль за выполнением поручения возложен на представителей государства в органах управления хозяйственных обществ.

По информации БСПН, аналогичные письма получили не только предприятия легкой промышленности, но и других отраслей, где отправителями также выступили министерства и ведомства. "В бизнес-союзе делают вывод, что, вероятно, новое требование массово затронет предприятия с долей государства", - отмечается в заявлении.

"В этой связи руководство БСПН от лица делового сообщества выражает глубокую тревогу и разочарование по поводу подобных действий экономических властей. Требование размещать счета только в государственных банках противоречит рыночным принципам и может нанести серьезный вред экономике, которая и без того испытывает прессинг в условиях пандемии COVID-19", - подчеркивает организация.

Ранее такое требование власти вводили в начале 2000-х годов, но затем отменили для соблюдения задекларированного в Конституции права равенства всех форм собственности.

Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им. Кунявского - некоммерческая организация, объединяет практически все крупнейшие белорусские промышленные предприятия, юридические, консалтинговые и финансовые организации.

Белоруссия БСПН Беллегпром Татьяна Лугина Беларусбанк Белагропромбанк Белинвестбанк

Новости по теме

Новости

"Вкусвилл" открыл магазин в Амстердаме

Берлин попросит ЕС применить санкции к россиянам из-за хакерской атаки на бундестаг

Берлин попросит ЕС применить санкции к россиянам из-за хакерской атаки на бундестаг

Человек погиб в Миннеаполисе во время погромов из-за убийства задержанного полицейскими

Человек погиб в Миннеаполисе во время погромов из-за убийства задержанного полицейскими

В Японии опровергли информацию о ваучерах для иностранных туристов

Число жертв коронавируса в мире превысило 355 тыс. человек

Поток газа в Германию по "Ямалу-Европе" прекратился в четверг

Поток газа в Германию по "Ямалу-Европе" прекратился в четверг

Что случилось этой ночью: четверг, 28 мая

В Южной Корее зафиксирован самый большой рост числа инфицированных COVID-19 с начала апреля

Дело финдиректора Huawei рассмотрят в Канаде вопреки усилиям адвокатов

НАСА отложило пуск первого за девять лет пилотируемого корабля

НАСА отложило пуск первого за девять лет пилотируемого корабля
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');