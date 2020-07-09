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Режим COVID-ограничений в Красноярском крае продлили до 9 августа

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Власти Красноярского края продлили режим ограничений в работе предприятий и организаций до 9 августа, сообщает в четверг пресс-служба губернатора и правительства региона.

"До 9 августа в крае приостановлена деятельность организаций отдыха и оздоровления детей, в то же время - продлена работа дежурных групп детских садов. До этого же срока приостановлена работа торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов, саун, бань и иных подобных объектов", - говорится в сообщении.

Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Красноярского края о дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавируса.

При этом, согласно изменениям, с 10 июля разрешена работа летних открытых площадок при заведениях общественного питания. Обязательное условие их работы - соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

Режим ограничений для граждан и предприятий сферы услуг введен в Красноярском крае в апреле в связи с распространением коронавируса. 4 июня он был ослаблен, было разрешено работать парикмахерским, ателье, автосервисам, непродовольственным магазинам с отдельным входом и некоторым другим организациям при условии соблюдения санитарных норм.

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Красноярский край коронавирус

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