В России зарегистрировано 6368 новых заболевших коронавирусом

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 6368 человек, за сутки умерли 198 пациентов, следует из обнародованных во вторник данных оперативного штаба.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6368 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1902 (29,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Это самый низкий прирост в России с конца апреля. За три последних месяца наименьшее значение до этого было зафиксировано 1 июля - 6,5 тыс. После этого прирост вновь вырос до 6,6 - 6,7 тыс.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 694 230 случаев коронавирусной инфекции, 10 494 умерших и 463 880 выписанных (9 551 выписан за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) сейчас составляет 219 856.

В Москве, как сообщает оперативный штаб, 629 новых случаев COVID-19 за сутки, 24 смерти и 2066 выздоровевших.

В регионах

Еще 283 новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе, 278 - в Петербурге, 245 - в Иркутской области, 226 - в Свердловской области, 198 - в Нижегородской области, 189 - в Ямало-Ненецком АО, 177 - в Подмосковье, 171 - в Алтайском крае, 158 - в Мурманской области, 139 - в Воронежской области, 138 - в Челябинской области, 132 - в Красноярском крае, 119 - в Архангельской области, 113 - в Новосибирской области, 105 - в Ульяновской области, 104 - в Коми, 102 - в Самарской области. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

Согласно данным оперативного штаба о смертности в разрезе регионов, 48 пациентов умерли за сутки в Петербурге, 24 - в Москве, 18 - в Подмосковье, 8 - в Красноярском крае, по 7 - в Свердловской и Иркутской областях, 6 - в Тыве, 5 - в Ростовской области, по 4 летальных исхода в Дагестане, Архангельской, Новосибирской, Тульской областях. По три летальных исхода зафиксировано в Кабардино-Балкарии, Чувашии, Ярославской, Псковской, Нижегородской, Владимирской, Воронежской, Тверской областях, Ханты-Мансийском АО. По два - в Ямало-Ненецком АО, Якутии, Астраханской, Пензенской, Омской, Курской областях, Ставропольском, Алтайском, Приморском краях. По одному умершему в Ингушетии, Чечне, Татарстане, Ульяновской, Томской, Костромской, Смоленской, Калининградской, Волгоградской, Оренбургской, Саратовской областях, Хабаровском, Краснодарском и Пермском краях.

Коэффициент распространения инфекции

Коэффициент распространения инфекции как в Москве, так и в России во вторник сравнялись и составляют по 0,99. В России этот показатель немного снизился (накануне и 5 июля он равнялся единице), а в Москве - вырос (накануне 0,95; 5 июля - 0,93).

Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

Тестирование

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на вторник в России выполнено более 21,5 млн тестов на COVID-19, из них 202 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в России находятся 272 814 человек.