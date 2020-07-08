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Спикер красноярского краевого заксобрания заразился коронавирусом

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - У спикера Законодательного собрания Красноярского края Дмитрия Свиридова обнаружили коронавирус, он изолировался дома, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Пандемия коронавируса

Свиридов работает дистанционно и чувствует себя "нормально", добавил собеседник агентства. В четверг спикер планирует удаленно принять участие в очередной сессии.

По последним данным, в Красноярском крае зафиксировано 9 848 случаев коронавирусной инфекции, 172 заболевших умерли.

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Красноярский край Дмитрий Свиридов Заксобрание Красноярского края коронавирус

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