Спикер красноярского краевого заксобрания заразился коронавирусом
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - У спикера Законодательного собрания Красноярского края Дмитрия Свиридова обнаружили коронавирус, он изолировался дома, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Свиридов работает дистанционно и чувствует себя "нормально", добавил собеседник агентства. В четверг спикер планирует удаленно принять участие в очередной сессии.
По последним данным, в Красноярском крае зафиксировано 9 848 случаев коронавирусной инфекции, 172 заболевших умерли.