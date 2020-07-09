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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:38Заразились
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В России зарегистрированы еще 6 509 случаев COVID-19

В России зарегистрированы еще 6 509 случаев COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 6 509 случаев в 85 регионах, обнародованных в четверг.

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У 1 778 (27,3%) новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в России зарегистрированы 707 301 случай коронавирусной инфекции. Активных случаев в стране (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 215 142.

Умерли за сутки 176 человек, общее число летальных исходов достигло 10 843. Выздоровели еще 8 805 человек, всего вылечившихся 481 316.

Коэффициент распространения инфекции и в Москве, и в России перешел в фазу снижения. В Москве в четверг этот показатель составил 0,94 (накануне 0,99). В России показатель равняется 0,97 (накануне также 0,99). При этом, если считать коэффициент распространения инфекции для всех регионов России, за вычетом прироста в Москве, то он составляет в четверг 0,97 (накануне 0,98; еще днем ранее - 0,99). Как ранее отмечалось, коэффициент в Москве и России имеет тенденцию к колебаниям с непостоянным периодом примерно в 6-9 дней.

Ситуация в регионах

В Москве зарегистрированы 568 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 32 пациента, выздоровели 1 173 человека.

Еще 292 новых случая коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, 276 - в Свердловской области, 265 - в Ханты-Мансийском АО, 243 - в Иркутской области, по 224 - в Нижегородской области, Алтайском крае. Также 196 случаев зафиксированы в Ямало-Ненецком АО, 192 - в Московской области, 153 - в Мурманской области, 131 - в Воронежской области, 129 - в Челябинской области, 128 - в Красноярском крае, 113 - в Архангельской области, 105 - в Ульяновской области, 101 - в Новосибирской области. В других регионах страны суточный прирост не превышает ста.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января – 09 июля 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус

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