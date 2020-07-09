Власти Алтайского края констатировали массовое пренебрежение санитарными нормами

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Алтайском крае резко выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией из-за массового пренебрежения санитарными правилами, заявило правительство региона. Чиновники задумались об ужесточении ограничений.

"Мы столкнулись с массовым пренебрежением к элементарным санитарным нормам. Мы видим отсутствие соблюдения масочного режима даже в поликлиниках. Отсутствие социального дистанцирования, в скученных пространствах - пренебрежение масками, - заявил через пресс-центр министр здравоохранения Дмитрий Попов. - Все это привело, на наш взгляд, к массовому распространению сначала в густонаселенных пунктах, это Барнаул, Рубцовск, а затем и в районах края. Усиление мер необходимо, их реально надо исполнять, а не отчитываться на бумаге".

Попов отметил, что в регионе есть тяжелые пациенты с COVID-19, которых нельзя перевезти из районов.

"Реанимационную помощь начинаем оказывать в районах края. Мы заходим на пиковые показатели - это такой индикатор, который характеризует течение эпидпроцессов. Надеемся, что в течение этой недели и следующей зафиксируем эти показатели, но при этом они крайне тяжелые для системы здравоохранения", - добавил министр.



Губернатор Виктор Томенко поддержал предложение ввести дополнительные меры. Он попросил глав местного самоуправления создать межведомственные мобильные группы, которые будут проверять места, способные стать источниками распространения инфекции.

8 июля Роспотребнадзор по Алтайскому краю раскритиковал жителей региона за несоблюдение масочного режима, участие в несанкционированных вечеринках в Алтайском районе, Барнауле и крестном ходе паломников в село Коробейниково. По всем фактам проводятся проверки, в том числе прокуратурой региона. По мнению замруководителя управления Роспотребнадзора региона Ульяны Калининой, именно эти нарушения режима, а также открытие туристических объектов и привели к резкому росту заражений коронавирусом.