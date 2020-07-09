Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:06Заразились
на 09.07В России 707 301+6 509В мире 12 041 480+211 878

Власти Алтайского края констатировали массовое пренебрежение санитарными нормами

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Алтайском крае резко выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией из-за массового пренебрежения санитарными правилами, заявило правительство региона. Чиновники задумались об ужесточении ограничений.

Пандемия коронавируса

"Мы столкнулись с массовым пренебрежением к элементарным санитарным нормам. Мы видим отсутствие соблюдения масочного режима даже в поликлиниках. Отсутствие социального дистанцирования, в скученных пространствах - пренебрежение масками, - заявил через пресс-центр министр здравоохранения Дмитрий Попов. - Все это привело, на наш взгляд, к массовому распространению сначала в густонаселенных пунктах, это Барнаул, Рубцовск, а затем и в районах края. Усиление мер необходимо, их реально надо исполнять, а не отчитываться на бумаге".

Попов отметил, что в регионе есть тяжелые пациенты с COVID-19, которых нельзя перевезти из районов.

"Реанимационную помощь начинаем оказывать в районах края. Мы заходим на пиковые показатели - это такой индикатор, который характеризует течение эпидпроцессов. Надеемся, что в течение этой недели и следующей зафиксируем эти показатели, но при этом они крайне тяжелые для системы здравоохранения", - добавил министр.


Губернатор Виктор Томенко поддержал предложение ввести дополнительные меры. Он попросил глав местного самоуправления создать межведомственные мобильные группы, которые будут проверять места, способные стать источниками распространения инфекции.

8 июля Роспотребнадзор по Алтайскому краю раскритиковал жителей региона за несоблюдение масочного режима, участие в несанкционированных вечеринках в Алтайском районе, Барнауле и крестном ходе паломников в село Коробейниково. По всем фактам проводятся проверки, в том числе прокуратурой региона. По мнению замруководителя управления Роспотребнадзора региона Ульяны Калининой, именно эти нарушения режима, а также открытие туристических объектов и привели к резкому росту заражений коронавирусом.

Хроника коронавируса. Июль.

20
В Израиле повысили размера штрафа за отсутствие маски на лице в общественном месте до 500 шекелей (около 10 тыс. рублей)В Индонезии возобновили работу музеиВ испанском городе Памплона из-за коронавируса отменили традиционные схватки быков с тореадорами7 июля. В Сан-Паулу бары, рестораны и салоны красоты вновь открылись после трех месяцев карантина. Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19.7 июля. Жители Мехико собираются в очередь, прежде чем войти в район, где открылись магазины.7 июля. В испанской Кордове художественные коллективы требуют поддержки искусства, так как многие объекты все еще закрыты.6 июля. В общественном транспорте Манилы (Филиппины) усилили меры санитарной безопасности пассажиров.6 июля. Парижский Лувр открылся для посетителей после ослабления ограничений.6 июля. Церкви в Рио-де-Жанейро снова открыли свои двери для прихожан.6 июля. В Южной Корее выявили 48 новых случаев COVID-19 за сутки.3 июля. Постояльцы дома престарелых в Сан-Паулу обнимают родных через пластиковую защиту.2 июля. Египет возобновил международное авиасообщение и открыл основные туристические достопримечательности, в том числе комплекс пирамид в Гизе и Каирский музей на площади Тахрир. Первыми в страну прибыли туристы из Туниса, Кувейта, Франции и Иордании.2 июля. Бразилия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, уступая по этому показателю лишь США. Вирус добрался до представителей коренного населения Амазонии и уже унес жизни четырех представителей племени Яномами, которые были изолированны от современной цивилизации.2 июля. Индия оказалась на четвертом месте в мире по распространению вируса - после США, Бразилии и России. Общее число случаев заболевания в стране превысило 585 тысяч.2 июля. В Токио зафиксирован рекордный с момента снятия ЧС прирост новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных составляет около 6,4 тысяч человек. На фото: посетители у входа в Диснейленд, который открылся после четырех месяцев перерыва.2 июля. В Таиланде возобновились занятия в школах.2 июля. Уровень смертности от инфекции в США достиг 393 человек на 1 млн населения. Всего с начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировано 2 727 853 инфицированных COVID-19.1 июля. В столице ЮАР прошли протесты против проведения испытаний на людях вакцины от коронавируса. 1 июля. В Москве выполнено 4,093 млн тестов на коронавирус, это абсолютный рекорд среди регионов России.1 июля. Собаки соблюдают меры социального дистанцирования в индийском Бангалоре.
В Израиле повысили размера штрафа за отсутствие маски на лице в общественном месте до 500 шекелей (около 10 тыс. рублей)
Хроника 09 января – 09 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Виктор Томенко Дмитрий Попов Алтайский край коронавирус Рубцовск Барнаул

Новости по теме

Новости

Режим ЧС введут в большинстве районов Алтайского края из-за засухи

Режим ЧС введут в большинстве районов Алтайского края из-за засухи

Источник назвал имена убитых из "дела Фургала"

Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Песков допустил возможность отставки Фургала на основании материалов следствия

Жириновский пригрозил сложением полномочий всей фракцией ЛДПР в Думе из-за ареста Фургала

Источник назвал первые страны, с которыми Россия может возобновить авиасообщение

Источник назвал первые страны, с которыми Россия может возобновить авиасообщение
Дело "Седьмой студии"

Четверть россиян считают обоснованным уголовное преследование Серебренникова

Жириновский выразил возмущение жестким задержанием губернатора Фургала

Spotify начнет работу в России с 15 июля

Spotify начнет работу в России с 15 июля

Показания на Фургала как организатора убийств дали соучастники, свидетели и потерпевшие

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');