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Вспышка коронавируса произошла в правительстве Алтайского края

Губернатор перешел на домашний режим работы

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешел на домашний режим работы из-за подтвержденного коронавируса у нескольких сотрудников правительства региона, сообщает пресс-центр краевого правительства.

Пандемия коронавируса

"Тестирование на коронавирус показало положительный результат сразу у нескольких сотрудников (правительства края - ИФ), с которыми я общаюсь почти в ежедневном режиме. Чтобы не подвергать опасности других работников правительства, я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей. Работать в это время буду дистанционно", - цитирует пресс-центр слова главы региона.

В пресс-релизе отмечается, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией большинство совещаний и планерок длительное время проходят в формате видеоконференций.

Всего в Алтайском крае подтверждено 3 600 случаев заражения коронавирусом.

Алтайский край Коронавирус

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