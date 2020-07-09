Крымские ученые создали творог без холестерина

Такой продукт хранится дольше, чем обычный творог, благодаря отсутствию животных жиров

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Ученые Крымского федерального университета (КФУ) разработали технологию производства обогащенного маслом из семян винограда творожного продукта, в его составе нет жиров животного происхождения и трансжиров, а значит, и холестерина, сообщила пресс-служба вуза в четверг.

Для приготовления 100 граммов творожной массы использовали 2 миллилитра масла виноградных семян, содержащего большое количество полезных веществ.

"Одним из направлений нашей работы является поиск новой продукции функционального и лечебно-профилактического назначения с добавлением интересных для Крыма растительных компонентов. Сейчас мы работаем с маслом из семян винограда, которое обладает большим количеством полезных свойств. Оно содержит биофлавоноиды, антиоксиданты и витамины, которые способствуют нормализации работы системы кровообращения человека, что влияет на состояние всего организма", - приводятся в пресс-релизе слова доктора технических наук, профессора, заместителя директора Агротехнологической академии КФУ Юрия Гербера.

Разработанная технология позволяет минимизировать потерю полезных компонентов масла. "Обезжиренный творог, который полезен сам по себе, мы обогащаем маслом из семян винограда, сохраняя все его полезные свойства. Поэтому наш продукт подходит для диетического, здорового и спортивного питания", - отметила технолог Учебного научно-технологического комплекса КФУ Екатерина Ощепкова, ее цитирует пресс-служба вуза.

Помимо масла из виноградных семян, в состав творожной массы входят обезжиренное молоко, культура молочнокислых микроорганизмов из смеси термофильного стрептококка и лактококка, молокосвертывающий фермент и хлористый кальций.

По словам ученых, за счет отсутствия животных жиров хранить такой продукт можно дольше, чем традиционный. "Мы изучали повышение кислотности нашего продукта и сравнивали с творогом 9% жирности. У нас срок годности на несколько дней больше, поскольку в составе нет жиров животного происхождения, а они гораздо быстрее окисляются и, соответственно, творог портится быстрее", - говорит Ощепкова.

Продукт соответствует госстандарту. Ученые планируют реализовывать данную технологию в собственном цеху и поставлять функциональный творог на прилавки магазинов. Стоимость одного килограмма составит 250 рублей.