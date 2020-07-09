Песков допустил возможность отставки Фургала на основании материалов следствия

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин может отправить в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия, если получит материалы следствия, в которых будут изложены основания для такого решения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Уже мне задавали много вопросов по увольнению по недоверию Фургала, будет оно или не будет. Если и когда президент примет такое решение, а такое решение он может принять на основе материалов, которые будут ему представлены от следствия, мы вас об этом проинформируем", - пообещал он и добавил, что спецслужбы информируют Путина "в установленном порядке".

К информации СКР о задержании губернатора Пескову добавить нечего.

"Решение о принадлежности того или иного гражданина - будь то Фургала или еще кого-то - к миру криминала может принять только суд, и предъявленные обвинения должны будут быть доказаны в суде, - сказал пресс-секретарь. - Без этих доказательств делать какие-либо выводы преждевременно".

"Службы докладывают президенту в установленном порядке", - отметил он.

Пресс-секретарь сообщил, что информация о задержании была представлена по линии Следственного комитета РФ. "Мне здесь нечего сказать и нечего добавить", - заявил Песков.

На вопрос о кандидатах на пост врио губернатора он ответил: "В настоящий момент губернатором является Фургал".

Ранее 9 июля СКР сообщил, что Фургал задержан по подозрению в причастности к убийствам предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. В СК уточнили, что губернатору вменяют организацию этих преступлений и что на него показания дали уже арестованные фигуранты дел, потерпевшие и свидетели. Чиновника под конвоем доставили в Москву для допроса.

Сергей Фургал выиграл в 2018 году губернаторские выборы, на которые выдвинулся от ЛДПР. Во втором туре он обошел действующего главу региона, единоросса Вячеслава Шпорта. В Кремле тогда говорили, что партийная принадлежность глав региона не важна и что Москва готова работать с любыми губернаторами.