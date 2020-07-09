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Фургала привезли в Москву

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного утром 9 июля, привезли из Хабаровска в Москву под конвоем, его уже везут на допрос к следователю, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее 9 июля СКР сначала сообщил о том, что в отношении губернатора возбуждено уголовное дело и что его подзревают в организации покушения на убийство и убийств нескольких бизнесменов. Чиновника задержали.

По словам представителя комитета Светланы Петренко, по делу также задержали и уже арестовали четырех "активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого".

Она отметила, что Фургалу вменяется убийство двух или более лиц, убийство лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга, убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, а также приготовлением к этим преступлениям и покушением на эти преступления (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пункты "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК; ч. 3 ст. 33, п.п. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК).

Позднее СК уточнил, что речь идет о преступлениях 2004-2005 годов, соврешенных в Амурской области и Хабаровском крае. В апреле 2019 года в рамках работы над делами прошлых лет расследование этих убийств было передано из регионов следователю Главного управления по расследованию особо важных дел СКР.

"В ходе предварительного следствия были установлены исполнители ряда преступлений и один из организаторов. Благодаря правильной следственной тактике соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений. В том числе имеются показания свидетелей и потерпевших", - отметили в СК и добавили, что этого оказалось достаточно для задержания Фургала.

"Не удивлен аресту Фургала: удивлен, что так поздно. В оперативных учетах МВД он стоит с 1990-х, как связь ОПС "Общак". Задержанный и осужденный в 2011 преступный авторитет Тимоха был его помощником. Будучи депутатом, продолжил заниматься сомнительным бизнесом (переработка металла)", - прокомментировал в твиттере депутат Госдумы, единоросс Александр Хинштейн.

"Чего вы ждали 15 лет?" - возмутился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он добавил, что недоволен жесткостью задержания чиновника и допустил, что в знак протеста вся думская фракция ЛДПР сложит полномочия.

Фургал участвовал в губернаторских выборах 2018 года как кандидат от ЛДПР. Во втором туре он обошел действующего главу региона, представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта.

Хабаровск Хабаровский край Сергей Фургал СКР Москва ЛДПР Госдума

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