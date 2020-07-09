Источник назвал имена убитых из "дела Фургала"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала связано с расследованиями убийств хабаровских предпринимателей Евгения Зори (2004 год) и Олега Булатова (2005 год), а также покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского в Амурской области, сообщил информировнаный источник "Интерфакса".

В ноябре 2019 года один из московских судов арестовал соучредителя группы "Торэкс-Хабаровск" и совладельца входящего в нее металлургического завода "Амурсталь" Николая Мистрюкова, подозреваемого в причастности к этим преступлениям. Также были взяты под стражу предполагаемые соучастники Мистрюкова - Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Торэкс-Хабаровск" на 50% принадлежит Ивану Манохину, оставшиеся доли (по 25%) - гендиректору "Дальпромснаба" (Хабаровский край) Мистрюкову и Ларисе Стародубовой, которая, по данным СМИ, является супругой Фургала (ее доля в управлении у ООО "СКРАП ФАР ИСТ").

Группа "Торэкс" специализируется на обработке отходов и лома черных металлов, выручка от продажи за 2019 год составила почти 22 млрд рублей, а чистая прибыль - 459,5 млн рублей.

"Амурсталь" - единственный на Дальнем Востоке металлургический завод, производящий сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой и листовой прокат.

9 июля СКР сообщил, что Фургал задержан по подозрению в организации убийств нескольких бизнесменов в 2004 и 2005 годах и еще одного покушения на убийство. Эти дела передали в 2019 году в Главное управление по расследованию особо важных дел СКР из региональных подразделений, и у фигурантов собрали показания, изобличившие губернатора, отметили в СК.

Сергей Фургал в 2018 году пошел на губернаторские выборы от ЛДПР и неожиданно победил.

В 1990-е годах он занимался бизнесом - сначала это был импорт китайских товаров, затем - торговля лесоматериалами. В 2000 году был генеральным директором ООО "Алькума" (торговля лесоматериалами), затем стал генеральным директором ООО "Миф-Хабаровск".

К середине 2005 года Фургал уже был гендиректором ООО "МИФ-Хабаровск" (сбор лома черных металлов), членом ЛДПР. Он был координатором Хабаровского регионального отделения ЛДПР с 2005 по 2011 год и финансировал работу этого отделения.

С 2006 года вплоть до избрания депутатом Госдумы в 2007 году он был начальником дальневосточного филиала Государственной экспертизы проектов МЧС России.

С 2005 по 2007 год - депутат регионального парламента Хабаровского края, с 2007 по 2018 год - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Депутат Госдумы Александр Хинштейн 9 июля заявил, что в оперативных учетах МВД Фургал с 90-х годов фигурирует как человек, связанный с преступным сообществом.