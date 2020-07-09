В Москве начался допрос задержанного хабаровского губернатора Фургала

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Следователи в Москве допрашивают задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу о его причастности к убийствам хабаровских бизнесменов в 2004-2005 годах, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Фургал доставлен на допрос в Следственный комитет", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СКР сообщили "Интерфаксу" о задержании Фургала, а также о его проверке на причастность к другим особо тяжким преступлениям в Хабаровском, Приморском краях и Амурской области.

В рамках уголовного дела арестованы четверо обвиняемых в этих преступлениях участников преступной группы, их показания стали основанием к задержанию губернатора.

По данным информированного источника "Интерфакса", задержание Фургала связано с расследованиями убийств хабаровских предпринимателей Евгения Зори (2004 год) и Олега Булатова (2005 год), а также покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского в Амурской области.

В ноябре прошлого года суд в Москве арестовал соучредителя группы "Торэкс-Хабаровск" и совладельца входящего в нее металлургического завода "Амурсталь" Николая Мистрюкова, подозреваемого в причастности к этим преступлениям. Кроме этого, были арестованы предполагаемые соучастники Мистрюкова - Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.