Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:46Заразились
на 09.07В России 707 301+6 509В мире 12 041 480+211 878

В Москве начался допрос задержанного хабаровского губернатора Фургала

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Следователи в Москве допрашивают задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу о его причастности к убийствам хабаровских бизнесменов в 2004-2005 годах, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Фургал доставлен на допрос в Следственный комитет", - сказал собеседник агентства.

В РоссииЖириновский пригрозил сложением полномочий всей фракцией ЛДПР в Думе из-за ареста ФургалаЧитать подробнее

Ранее в СКР сообщили "Интерфаксу" о задержании Фургала, а также о его проверке на причастность к другим особо тяжким преступлениям в Хабаровском, Приморском краях и Амурской области.

В рамках уголовного дела арестованы четверо обвиняемых в этих преступлениях участников преступной группы, их показания стали основанием к задержанию губернатора.

По данным информированного источника "Интерфакса", задержание Фургала связано с расследованиями убийств хабаровских предпринимателей Евгения Зори (2004 год) и Олега Булатова (2005 год), а также покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского в Амурской области.

В ноябре прошлого года суд в Москве арестовал соучредителя группы "Торэкс-Хабаровск" и совладельца входящего в нее металлургического завода "Амурсталь" Николая Мистрюкова, подозреваемого в причастности к этим преступлениям. Кроме этого, были арестованы предполагаемые соучастники Мистрюкова - Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.

Москва Сергей Фургал

Новости по теме

Новости

ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро

Оператор платежных карт "Мир" потратил на пиар 3,4 млрд рублей

ЦИК задумался об увеличении периода голосования на выборах осенью из-за COVID-19

Путин отметил, что голосование по Конституции не привело к вспышке коронавируса

Путин отметил, что голосование по Конституции не привело к вспышке коронавируса
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор утвердил новый критерий для поэтапного снятия COVID-ограничений

Роспотребнадзор утвердил новый критерий для поэтапного снятия COVID-ограничений

Режим ЧС введут в большинстве районов Алтайского края из-за засухи

Режим ЧС введут в большинстве районов Алтайского края из-за засухи

Источник назвал имена убитых из "дела Фургала"

Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Песков допустил возможность отставки Фургала на основании материалов следствия

Жириновский пригрозил сложением полномочий всей фракцией ЛДПР в Думе из-за ареста Фургала

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');