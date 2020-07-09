Источник сообщил, что хабаровского губернатора Фургала доставили на Петровку

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушении на убийство, доставили в изолятор временного содержания (ИВС) до избрания ему меры пресечения.

"Фургала доставили в ИВС на Петровке, завтра ожидается избрание ему меры пресечения в Басманном суде Москвы", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник в четверг.

Как сообщалось, губернатору после шестичасового допроса в Следственном комитете предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств).

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля.

По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

Как заявили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Соучастники, утверждает следствие, дали показания на Фургала как организатора преступлений.

Кроме того, подчеркнули в СКР, в настоящее время Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области.

Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года.