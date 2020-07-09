Источник заявил, что заседание по вопросу об аресте Фургала пройдет в пятницу

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы, как ожидается, решит 10 июля вопрос об избрании меры пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, задержанному по делу об убийстве хабаровских бизнесменов в 2004-2005 годах, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в четверг.

По данным собеседника агентства, ходатайство будет направлено в суд в пятницу. В свою очередь пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова сообщила "Интерфаксу", что " сегодня материалы в суд в отношении Фургала не поступили. На сегодня рабочий день закончен".

Как сообщалось, Фургал был задержан 9 июля и доставлен в Москву под конвоем для допроса. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгения Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

Как заявили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Соучастники, утверждает следствие, дали показания на Фургала как организатора преступлений.

Фургала проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области.

Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года.