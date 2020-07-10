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Суд решит вопрос об аресте губернатора Хабаровского края Фургала

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы, как ожидается, в пятницу решит вопрос об избрании меры пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств и покушении на убийство.

Как сообщалось, в Басманный суд накануне не поступало ходатайство об аресте губернатора. Согласно статье 94 УПК РФ, в течение 48 часов с момента задержания должна быть избрана мера пресечения или продлен срок задержания, иначе же задержанный должен быть освобожден.

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Накануне Фургала доставили в Москву для следственных действий. Его допрос в Следственном комитете России длился порядка шести часов. После этого, губернатор был доставлен в изолятор временного содержания ИВС на Петровке. После допроса СК предъявил ему обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств).

О задержании Фургала СКР сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

Как заявили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Соучастники, как утверждает следствие, дали показания на Фургала как организатора этих преступлений.

Кроме того, добавили в СКР, Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском и Приморском краях, а также Амурской области.

Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года.

Хроника 09 – 10 июля 2020 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сергей Фургал

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