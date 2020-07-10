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Чемезов предложил проверить условия эксплуатации загоравшихся аппаратов ИВЛ "Авента-М"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В ходе расследования причин пожаров в отделениях реанимации в Москве и Петербурге необходимо провести экспертизы как загоравшихся там аппаратов ИВЛ "Авента-М", так и условий их эксплуатации, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Приборы выпускает входящий в "Ростех" Уральский приборостроительный завод.

Чемезов напомнил, что проверка Росздравнадзора не выявила в в аппаратах каких-либо нарушений, которые могли бы привести к возгоранию. Он добавил, что УПЗ учел все замечания Росздравнадзора, внесет коррективы в документацию, и продолжает выпуск аппаратов, которые "проходят дополнительную проверку силами завода-изготовителя".

9 и 12 мая произошли пожары в отделениях реанимации больницы имени Спасокукоцкого в Москве и больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где на аппаратах ИВЛ "Авента-М" находились больные с коронавирусной инфекцией. Умерли шесть человек. Вероятной причиной пожара считают воспламенение аппаратов. Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года.

14 мая в концерне КРЭТ сообщили, что Следственный комитет проводит проверку на Уральском приборостроительном заводеы

8 июня Росздравнадзор сообщил, что проверка на УПЗ выявила нарушения производственных процессов, а также несоответствие прибора "эксплуатационной и технической документации", но прямую связь между этими нарушениями и пожарами не нашла.

Аппараты ИВЛ серии "Авента" выпускаются с 2012 года. Как сообщали в КРЭТ, за все время эксплуатации аппаратов этой серии к их безопасности не было нареканий. После инцидентов КРЭТ начал отзыв аппаратов для проведения "дополнительных проверок и тестирования".

По данным портала госзакупок, аппараты модели "Авента-М" закупали медучреждения ФСИН. Аппараты предыдущей модели "Авента" - госпитали Росгвардии и Минобороны.

Аппараты "Авента-М", в частности, поставлялись в США для лечения больных коронавирусом. После случаев воспламенения аппаратов в Москве и Петербурге США заявили, что пока не будут использовать эти аппараты.

В марте 2020 года КРЭТ был выбран единственным поставщиков аппаратов ИВЛ для закупок Минпромторга. Изначально министерство должно было закупить 5700 аппаратов, позднее это число было увеличено до 6711, всего, вместе с учетом закупок региональных Минздравов и медучреждений, концерн должен был в 2020 году поставить около 11 тыс. аппаратов.

КРЭТ Минпромторг Ростех Петербург коронавирус Москва Авента М Сергей Чемезов

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