Минпромторг заменит 10 аппаратов ИВЛ "Авента-М", поставленных в Ростовскую область

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг не выполнил поставку 113 аппаратов ИВЛ, которые должны были поступить в Ростовскую область на текущий момент, сообщила в ходе совещания министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

"На сегодняшний день Росздравнадзором использование этих аппаратов приостановлено. Мы получили подписанное соглашение и подтверждение Минпромторга о том, что те десять аппаратов, которые мы получили в конце апреля, у нас заберут и поменяют на другие, но когда это будет - пока никто не знает", - сказала Быковская.

Она отметила, что использование аналогичных аппаратов ИВЛ привели к трагедиям в Москве и Санкт-Петербурге, где в результате пожаров погибли люди.

По словам Быковской, также имеется просрочка по поставке еще 87 аппаратов ИВЛ, которые должны были поступить в медучреждения области. Министерство здравоохранения начало проверку.

Ранее сообщалось, что Ростовская область не использовала поставленные Минпромторгом 10 аппаратов "Авента-М".

Аппараты ИВЛ "Авента-М" производства Уральского приборостроительного завода концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая. В Москве погибла одна женщина, в Петербурге - шесть человек.

Вероятной причиной пожаров считают воспламенение аппаратов ИВЛ, использовавшихся для лечения коронавирусной инфекции.

13 мая Росздравнадзор сообщил о приостановке обращения аппаратов "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года, "в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан при его применении".

Ранее КРЭТ был определен единственным поставщиком Минпромторгу аппаратов ИВЛ. Всего планируется закупить 5 тыс. 700 аппаратов. Кроме того, аппараты "Авента-М" поставлялись в США для лечения больных коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора на 27 мая, в Ростовской области зафиксировано 4133 случаев коронавируса. Прирост за сутки составил 203 человека. За весь период выздоровели 1441 пациента, 34 умерли.