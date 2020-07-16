Основным зарубежным покупателем аппаратов ИВЛ "Авента-М" назван Узбекистан

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Основным зарубежным покупателем аппаратов ИВЛ "Авента-М" является Узбекистан, говорится в отчете за 2019 год компании-производителя этих приборов, Уральского приборостроительного завода. Ранее сообщалось, что эти аппараты поставляются не только в российские больницы, но и идут на экспорт.

"Производство АИВЛ АО "УПЗ" в 2019 году выросло в 2,6 раза по сравнению с 2018 годом в основном за счет увеличения объемов производства аппаратов ИВЛ "Авента-М" и поставок аппаратов ИВЛ в страны СНГ, в основном в Республику Узбекистан", - указано в отчете.

В 2019 году исполнялись крупные контракты по поставкам этих приборов в Узбекистан. Выручка от реализации продукции и услуг по медтехнике выросла почти в два раза.

УПЗ - дочернее предприятие концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), входящего в госкорпорацию "Ростех". Есть версия, что возгорания аппаратов ИВЛ "Авента-М" привели к пожарам и гибели людей в больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Петербурге. Там 9 и 12 мая случились пожары в отделениях реанимации, где на ИВЛ находились коронавирусные больные. Погибли шесть человек.

После этого Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года. 14 мая в КРЭТ сообщили, что Следственный комитет проводит проверку на УПЗ. В июне Росздравнадзор сообщил, что проверка выявила нарушения производственных процессов на УПЗ и нестыковки в документации, но эти нарушения не могли привести к пожарам.

В марте 2020 года КРЭТ был выбран единственным поставщиков аппаратов ИВЛ для закупок Минпромторга. Изначально министерство должно было закупить 5700 аппаратов, позднее это число было увеличено до 6711, всего, вместе с учетом закупок региональных Минздравов и медучреждений, концерн должен был в 2020 году поставить около 11 тыс. аппаратов.