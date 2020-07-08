Сафронова не уволили из "Роскосмоса"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Арестованный по обвинению в госизмене советник гендиректора "Роскосмоса" Иван Сафронов остается сотрудником госкорпорации. Об этом радио "Говорит Москва" заявил глава пресс-службы корпорации Владимир Устименко. Его спросили, отстранен ли Сафронов от работы.

"Сафронов является сотрудником госкорпорации, поставим на этом точку", - сказал Устименко.

На остальные вопросы о возможных кадровых решениях он отвечать не стал.

Сафронов пришел в "Роскосмос" в мае 2020 года, до этого он чуть меньше года проработал в "Ведомостях" и больше десяти лет - в "Коммерсанте". После его задержания в "Роскосмосе" заявили, что оно не связано с его работой в госкорпорации и что доступа к гостайне он не имел. Перед зачислением в госкорпорацию его надлежащим образом проверили.

В ФСБ заявили, что Сафронов обвиняется в передаче одной из спецслужб НАТО информации из области военно-технического сотрудничества, обороны и безопасности, составляющей гостайну.

Адвокаты бывшего журналиста рассказали, что ему вменяют передачу чешской спецслужбе в 2017 году некой секретной информации. Конечным получателем этих данных в ФСБ считают США. Информация касается поставок вооружений и действий российских войск в странах Африки и Ближнего Востока.