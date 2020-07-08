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Сафронова не уволили из "Роскосмоса"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Арестованный по обвинению в госизмене советник гендиректора "Роскосмоса" Иван Сафронов остается сотрудником госкорпорации. Об этом радио "Говорит Москва" заявил глава пресс-службы корпорации Владимир Устименко. Его спросили, отстранен ли Сафронов от работы.

Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

"Сафронов является сотрудником госкорпорации, поставим на этом точку", - сказал Устименко.

На остальные вопросы о возможных кадровых решениях он отвечать не стал.

Сафронов пришел в "Роскосмос" в мае 2020 года, до этого он чуть меньше года проработал в "Ведомостях" и больше десяти лет - в "Коммерсанте". После его задержания в "Роскосмосе" заявили, что оно не связано с его работой в госкорпорации и что доступа к гостайне он не имел. Перед зачислением в госкорпорацию его надлежащим образом проверили.

В ФСБ заявили, что Сафронов обвиняется в передаче одной из спецслужб НАТО информации из области военно-технического сотрудничества, обороны и безопасности, составляющей гостайну.

Адвокаты бывшего журналиста рассказали, что ему вменяют передачу чешской спецслужбе в 2017 году некой секретной информации. Конечным получателем этих данных в ФСБ считают США. Информация касается поставок вооружений и действий российских войск в странах Африки и Ближнего Востока.

В Москве задержан советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Хроника 07 – 08 июля 2020 годаДело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова
Владимир Устименко Роскосмос Иван Сафронов ФСБ Ведомости Коммерсантъ

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