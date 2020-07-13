Военные проложили более 50 км трубопровода между двумя водохранилищами в Крыму

Работы ведутся по просьбе руководства республики из-за дефицита воды в Симферополе

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов за двое суток проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Крыму, сообщает Минобороны России.

"В настоящее время личный состав трубопроводных батальонов продолжает выполнять задачи по прокладке трубопровода. Для подачи воды по трубопроводу будут использоваться передвижные насосных станции, оборудованные перекачивающими насосными установками", - сказано в сообщении.

Ранее военное ведомство информировало, что общая протяженность трубопровода составит более 60 километров. К выполнению задач привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц техники. Первые подразделения прибыли в Симферополь в субботу.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил ранее, что из-за засухи в Симферополе "образовался определенный дефицит воды", в связи с чем он обратился за помощью к президенту РФ и к министру обороны. По его информации, результатом проведенный работы станет возможность по временной схеме перебрасывать до 50 тысяч кубометров воды в водохранилища Симферополя.

Водный вопрос в Крыму

Украина, не согласившись с присоединением Крымского полуострова к России после местного референдума 2014 года о статусе региона, перекрыла подачу днепровской воды в Крым. Северо-Крымский канал ранее обеспечивал около 85% потребностей региона в пресной воде.

Контактов между Россией и Украиной о возобновлении подачи днепровской воды на полуостров на данный момент нет, сообщали в Росводресурсах РФ осенью 2019 года. Тогда отмечалось, что они на сегодня и не нужны, поскольку для водообеспечения Крыма уже было много сделано и "нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения, водообеспечения промышленности целиком и полностью обеспечены за счет местных ресурсов".

В начале 2020 года в Крыму обмелели многие водохранилища. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе, власти Крымской столицы на случай "особой необходимости" разработали график подачи воды населению, но на данный момент он не введен.

Аксенов назвал текущий год одним из самых засушливых для полуострова за последние полтора века.

Артезианскую воду из скважин впервые начали подавать в Симферополь после реконструкции одного из водозаборов во второй декаде июня. Это обеспечило подачу до 24 тыс. кубометров воды в сутки.

Второй за июнь водозабор сдали в Крыму после реконструкции в третьей декаде июня, Симферополь будет ежесуточно получать около 25 тыс. куб. м питьевой воды (при потребности города в 150-160 тыс. кубометров).