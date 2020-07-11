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Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на превращение Святой Софии в мечеть

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что Анкара не ориентируется на мнение других государств в вопросе смены статуса комплекса Святая София и превращения его в действующую мечеть, сообщает "Анадолу".

"Турция приняла решение о смене статуса Святой Софии с музея на мечеть на основании желания и воли народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение", - отметил он.

Эрдоган добавил, что те, кто критикуют Турцию, "не могут бороться с исламофобией на своей территории". Он также назвал это решение суверенным правом.

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Накануне президент Турции подписал указ об изменении статуса Святой Софии. Этим указом предусмотрен перевод объекта в собственность Управления по религиозным делам Турции вследствие чего он будет открыт как мечеть, в которой будет возможно совершать отправление мусульманского культа.

Против превращения Святой Софии в мечеть высказывались представители православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Турция Собор Святой Софии Реджеп Тайип Эрдоган

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