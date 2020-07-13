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Путин поручил запустить мощное цифровое развитие во всех сферах жизни россиян

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Россия должна войти в число мировых лидеров по применению цифровых сервисов во всех сферах жизни, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу, что в период эпидемии мы смогли быстро, своевременно реализовать многие меры поддержки граждан с помощью современных цифровых сервисов в удобной дистанционной форме. И, конечно, нужно шире использовать преимущества новых технологических решений. Здесь мы также должны войти в число мировых лидеров", - заявил Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Как показывает практика последних месяцев, продолжил президент, это "абсолютно возможно" для России. "Мы в целом к этому готовы, нужно просто таргетировать это направление нашей работы, запустить мощное цифровое развитие во всех сферах жизни: в системе образования, при получении медицинской помощи, госуслуг. Что особенно важно - в сфере ЖКХ и городского хозяйства", - сказал Путин.

Цифровые технологии настолько быстро идут вперед, что важно ставить ориентиры буквально на каждый год, а может быть и чаще, отметил президент.

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