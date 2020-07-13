Голикова анонсировала программу помощи "отстающим" школам

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В 2020 году в России будет запущен проект по оказанию помощи школам, где есть проблемы с преподаванием и нужна поддержка федерального центра, в том числе с оборудованием для электронного обучения и с повышением квалификации учителей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она связала актуальность проблемы с тем, что весной большинство школ из-за коронавируса перешли на удаленное обучение. По ее словам, учащиеся "могут столкнуться с проблемами в освоении школьной программы в дальнейшем".

Помощь будет адресной, ее будут оказывать в рамках так называемого проекта 500+, который направлен на поддержку школ, имеющим трудности с предметной и методической подготовкой, сказала Голикова.

"Интерфакс" запросил комментарий Минпросвещения относительно деталей нового проекта.