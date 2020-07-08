Песков в связи с делом Сафронова призвал не принимать резонанс в СМИ за общественный

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Кремле в связи с многочисленными публикациями по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова призывают не путать ажиотаж в СМИ с общественным резонансом.

"Давайте не путать общественный резонанс с резонансом СМИ", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в среду на вопрос, в курсе ли Владимир Путин общественного резонанса, который вызвало задержание Сафронова.

Он добавил, что в Кремле с большим вниманием относятся к публикациям, где выражены мнения журналистов.

Вместе с тем, Песков заметил, что речь идет о "нескольких десятках публикаций, нескольких десятках мнений, которые не нужно называть общественным резонансом".

"Публикации в защиту на эмоциях"

Песков также заявил, что публикации в СМИ в защиту Сафронова основаны на эмоциях, а не достоверной информации о работе ФСБ по этому делу.

"Мы читали многие материалы, которые были опубликованы на этот счет, но эти журналистские материалы в основном основываются на эмоциях, они, конечно же, не имеют и не могут иметь под собой какой-то реальной информации о результатах работы контрразведки", - сказал он журналистам.

"Здесь просто нужно оставить это дело на рассмотрение суда. Есть обвинение, есть результаты работы специальных служб. Решение будет приниматься в суде", - добавил Песков.

"Непрофессиональны публикации о несостоятельности дела"

"До начала суда писать мнение о несостоятельности тех или иных обвинений, не обладая какой-либо информацией, как минимум, не имеет ничего общего с профессионализмом", - сказал он журналистам.

"Виновность того или иного человека может признать только суд", - подчеркнул Песков.

О доверии к судебному процессу

В ходе общения Пескова с журналистами в среду было высказано мнение, что этот судебный процесс столкнулся с кризисом недоверия к нему, например, со стороны СМИ.

"Не думаю, что здесь можно как-то обобщать. Есть СМИ, которые относятся с доверием. Есть СМИ, где журналисты высказывают недоверие априори. Я бы здесь все-таки избегал обобщений", - сказал Песков.

В ходе общения было также высказано предположение, что, если провести опрос по поводу этого дела среди участников разговора с пресс-секретарем в среду, то "результат будет однозначный".

"Это не является моей функцией: проводить опросы среди участников конференц-колла. Согласитесь, это не та площадка, чтобы проводить опросы", - сказал Песков.

"Запрос информации не тема для президента"

Запрос дополнительной информации по делу Сафронова не является темой для президента Владимира Путина, хотя он такую возможность имеет, считает Песков.

"У президента, безусловно, есть такая возможность. Но <...> это никак не тема для президента", - сказал Песков журналистам.

"Идет следствие. Предстоит суд. Почему мы априори исходим из какого-то недоверия?" - добавил он. "Мы, действительно, сталкивались с Сафроновым как с очень талантливым журналистом, мы высоко ценим его журналистский талант. Но мы с вами не знаем сути тех обвинений, которые озвучены в его адрес, - сказал Песков журналистам. - Эти обвинения доступны и известны суду, и суд будет их рассматривать".

У президентского пула нет доступа к гостайне

В Кремле уверены, что журналисты так называемого президентского пула не могут получить доступ к гостайне в результате общения с первым лицом страны и сотрудниками его администрации.

"Что касается президентского пула, то работа организуется таким образом, чтобы исключить нарушение закона о государственной тайне", - сказал Песков.

Арест советника главы "Роскосмоса"

7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова на два месяца. Ему вменяется госизмена (статья 275 УК РФ), однако обвинение пока не предъявлено.

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений в страны Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает свою причастность к преступлению и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов занимался журналистикой в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса.