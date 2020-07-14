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Фигурантам дела "Нового величия" продлили меру пресечения до 17 августа

Фигурантам дела "Нового величия" продлили меру пресечения до 17 августа
Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев в Люблинском районном суде
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Люблинский суд до 17 августа продлил меру пресечения семи фигурантам дела "Нового величия". Это решение по ходатайству следствия принял судья Александр Маслов. Четверо подсудимых находятся в СИЗО, трое - под домашним арестом.

2 июля Мосгорсуд отменил решение Люблинского суда от 7 мая 2020 года о продлении срока содержания под стражей до 17 августа и отправил материалы на новое рассмотрение. Люблинский суд 7 июля отложил прения сторон на процессе на неделю из-за подозрения на коронавирус у одного из фигурантов.

Подсудимым вменяют участие в экстремистском сообществе, целью которого было свержение конституционного строя и установление временного правительства. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях силовиков, внедренных в молодежную среду.

Десять фигурнтов дела были задержаны в марте 2018 года. Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков с тех пор находятся под арестом. Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин находятся под домашним арестом. Сергей Гаврилов в октябре 2019 года сбежал из-под домашнего ареста. Рустам Рустамов, заключивший досудебное соглашение со следствием, получил два года лишения свободы условно.

Сделку со следствием заключил и Павел Ребровский. В апреле 2019 года он был приговорен к 2,5 годам колонии общего режима. На допросе по делу других фигурантов Ребровский заявил, что дал признательные и изобличающие показания под давлением следствия. Его дело направлено на новое рассмотрение.

Люблинский суд Новое величие Анна Павликова Мария Дубовик Руслан Костыленков Павел Ребровский

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