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Суд заочно арестовал сбежавшего фигуранта дела "Нового величия"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Люблинский суд Москвы в четверг изменил меру пресечения Сергею Гаврилову, одному из фигурантов так называемого уголовного дела экстремистской группы "Новое величие", который сбежал из-под домашнего ареста.

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, меру пресечения изменили с домашнего ареста на заключение под стражу заочно. Там отметили, что суд также выделил уголовное дело Гаврилова в отдельное производство.

"В отношении других фигурантов (дела "Нового величия - ИФ) судебное разбирательство продолжилось", - уточнили в суде.

Гаврилов является обвиняемым по уголовному делу о создании и участии в экстремистском сообществе (часть 1 и часть 2 статьи 282.1 УК РФ), так называемому делу "Нового величия". В настоящее время оно слушается в суде, на скамье подсудимых восемь человек: находящиеся под стражей Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, а также помещенные под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин. Также под домашним арестом находился и Сергей Гаврилов. Все они вину не признают.

Следствие считает, что активисты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

Ранее в четверг замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко сообщил "Интерфаксу", что о побеге Гаврилова стало известно в понедельник, 21 октября, когда сотрудники приехали по сигналу к нему домой.

"Было установлено, что нарушена целостность контура электронного браслета, которым он был снабжен. По сигналу выехала наша группа, дома его не оказалось", - сказал Максименко. По данным ряда СМИ, Гаврилов сбежал на Украину, где попросил политическое убежище.

Сергей Гаврилов Новое величие

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