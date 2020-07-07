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Суд отложил прения по делу "Нового величия" из-за подозрения на COVID-19 у обвиняемого

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Люблинский суд Москвы на неделю отложил заседание по так называемому делу "Нового величия", поскольку в суд не смогли доставить двух фигурантов, сообщил "Интерфаксу" во вторник адвокат Максим Пашков.

"Прения отложили на 14 июля на 14:00. Крюкова и Полетаева доставить не смогли. Полетаева сняли из автозака утром. Температура 37,4, дыхание плохое - подозрение на ковид", - сказал Пашков.

Десять активистов движения "Новое величие" были задержаны в марте 2018 года, их отправили под стажу или под домашний арест. Фигурантам вменили создание и участие в экстремистском сообществе (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).

По версии обвинения, активисты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

Дело получило широкий общественный резонанс после общественной кампании в поддержку обвиняемых Анны Павликовой и Марии Дубовик, которые изначально находились в СИЗО, но в августе 2019 года по ходатайству следствия были переведены под домашний арест.

Параллельно с "основным" делом, по которому на скамье подсудимых находится семь человек, Люблинский суд рассматривает дело Павла Ребровского, ранее признавшего вину и заключившего сделку со следствием, но впоследствии отказавшегося от нее. Еще один фигурант дела "Нового величия", признавший вину Рустам Рустамов ранее был приговорен к двум годам лишения свободы условного.

Бывший подсудимый в рамках "основного" дела Сергей Гаврилов в октябре 2019 года сбежал из-под домашнего ареста, после чего суд объявил его в розыск и изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу заочно. Как утверждали СМИ, в настоящее время Гаврилов находится на Украине.

Новое величие

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