У Люблинского суда в Москве усилили меры безопасности

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Полиция усилила меры безопасности у здания Люблинского суда Москвы, где в четверг огласят приговор фигурантам дела "Нового величия".

Как передает корреспондент "Интерфакса", у здания суда дежурят сотрудники полиции и Росгвардии. Несколько полицейских также патрулируют суд по периметру. Подготовлены ограждения, однако пока их не выставляли. Неподалеку дежурят сотрудники ГИБДД и автозак.

Приговор должны начать оглашать в 12:00, но очередь на входе в здание, в которой стоят журналисты и поддерживающие фигурантов дела, собралась уже в 11:00. Множество людей, пришедших поддержать фигурантов дела, находятся на территории суда, однако в здание пока не заходят.

Незадолго до начала заседания сотрудники полиции задержали молодого человека в форменной полицейской фуражке и рубашке. С собой он принес манекен, расписанный маркерами. Молодой человек привлек внимание прессы и стал декламировать стихи собственного сочинения, а также выкрикивать лозунги в поддержку фигурантов дела.

За территорией суда несколько человек с плакатами встали в одиночные пикеты.

Дело "Нового величия"

Десять активистов движения "Новое величие" были задержаны в марте 2018 года. С санкции суда их отправили под стражу, либо под домашний арест.

Фигурантам вменили создание и участие в экстремистском сообществе (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). По версии обвинения, активисты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу активистов в рамках оперативных действий.

Дело получило широкий общественный резонанс после общественной кампании в поддержку обвиняемых Анны Павликовой и Марии Дубовик, которые изначально находились под стражей, однако в августе 2019 года по ходатайству следствия были переведены судом под домашний арест.

В настоящее время на скамье подсудимых семь человек: находящиеся под стражей Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, а также помещенные под домашний арест Павликова, Дубовик и Максим Рощин. Все они вину не признают.

В ходе прений сторон государственное обвинение попросило приговорить подсудимых к срокам от четырех лет лишения свободы условно до 7,5 лет колонии общего режима. Защита настаивает на оправдательном приговоре.

Параллельно с "основным" делом Люблинский суд рассматривает дело Павла Ребровского, ранее признавшего вину и заключившего сделку со следствием, но впоследствии отказавшегося от нее.

Еще один фигурант дела "Нового величия", признавший вину, Рустам Рустамов ранее был приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Подсудимый в рамках "основного" дела Сергей Гаврилов в октябре 2019 года сбежал из-под домашнего ареста, после чего суд объявил его в розыск и изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу заочно. Как утверждали СМИ, в настоящее время Гаврилов находится на Украине.