Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:05Заразились
на 06.08В России 871 894+5 267В мире 18 810 392+270 273

У Люблинского суда в Москве усилили меры безопасности

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Полиция усилила меры безопасности у здания Люблинского суда Москвы, где в четверг огласят приговор фигурантам дела "Нового величия".

Как передает корреспондент "Интерфакса", у здания суда дежурят сотрудники полиции и Росгвардии. Несколько полицейских также патрулируют суд по периметру. Подготовлены ограждения, однако пока их не выставляли. Неподалеку дежурят сотрудники ГИБДД и автозак.

Приговор должны начать оглашать в 12:00, но очередь на входе в здание, в которой стоят журналисты и поддерживающие фигурантов дела, собралась уже в 11:00. Множество людей, пришедших поддержать фигурантов дела, находятся на территории суда, однако в здание пока не заходят.

Незадолго до начала заседания сотрудники полиции задержали молодого человека в форменной полицейской фуражке и рубашке. С собой он принес манекен, расписанный маркерами. Молодой человек привлек внимание прессы и стал декламировать стихи собственного сочинения, а также выкрикивать лозунги в поддержку фигурантов дела.

За территорией суда несколько человек с плакатами встали в одиночные пикеты.

Дело "Нового величия"

Десять активистов движения "Новое величие" были задержаны в марте 2018 года. С санкции суда их отправили под стражу, либо под домашний арест.

Фигурантам вменили создание и участие в экстремистском сообществе (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). По версии обвинения, активисты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу активистов в рамках оперативных действий.

МоскваНа Лубянке задержали 10 участников пикетов в поддержку фигурантов дела "Нового величия"Читать подробнее

Дело получило широкий общественный резонанс после общественной кампании в поддержку обвиняемых Анны Павликовой и Марии Дубовик, которые изначально находились под стражей, однако в августе 2019 года по ходатайству следствия были переведены судом под домашний арест.

В настоящее время на скамье подсудимых семь человек: находящиеся под стражей Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, а также помещенные под домашний арест Павликова, Дубовик и Максим Рощин. Все они вину не признают.

В ходе прений сторон государственное обвинение попросило приговорить подсудимых к срокам от четырех лет лишения свободы условно до 7,5 лет колонии общего режима. Защита настаивает на оправдательном приговоре.

Параллельно с "основным" делом Люблинский суд рассматривает дело Павла Ребровского, ранее признавшего вину и заключившего сделку со следствием, но впоследствии отказавшегося от нее.

Еще один фигурант дела "Нового величия", признавший вину, Рустам Рустамов ранее был приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Подсудимый в рамках "основного" дела Сергей Гаврилов в октябре 2019 года сбежал из-под домашнего ареста, после чего суд объявил его в розыск и изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу заочно. Как утверждали СМИ, в настоящее время Гаврилов находится на Украине.

Люблинский суд Москва Новое величие МВД Росгвардия

Новости по теме

Новости

Мосгорсуд признал право жильцов многоэтажек на землю во дворах

Источник заявил об отсутствии планов закрыть Москву из-за коронавируса

Источник заявил об отсутствии планов закрыть Москву из-за коронавируса

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

ДТП с участием Михаила Ефремова

Экспертиза ДНК подтвердила, что Ефремов был за рулем во время ДТП

Экспертиза ДНК подтвердила, что Ефремов был за рулем во время ДТП

Дом Связи на Новом Арбате реконструируют под отель "в медном исполнении"

Дом Связи на Новом Арбате реконструируют под отель "в медном исполнении"
ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов в суде не признал вину в смертельном ДТП

11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве во вторник

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте

Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте

В Москве назвали "пустышкой" выставленную на продажу базу данных избирателей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');