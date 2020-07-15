Омбудсмен Москвы предложила уточнить в законе вопрос одиночных пикетов во время пандемии

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что вопрос об одиночном пикетировании во время пандемии не урегулирован законодательно, что приводит к задержаниям участников акций.

"Ответ, который я получила из органов МВД, что одиночный пикет приравнивается сегодня к публичному мероприятию, потому что рядом с одиночным пикетом собираются журналисты, прохожие, и в период пандемии это несет угрозу жизни и здоровью людей, которые собираются рядом", - сказала Потяева на заседании Мосгордумы в среду.

"Ответ я понимаю, но считаю, что в нашем законодательстве все-таки не прописаны такие случаи в чрезвычайной ситуации единичного пикетирования. Если в таких ситуациях единичное пикетирование рассматривается как публичное мероприятие, это должно в законодательстве быть отражено",- добавила она.

По ее словам, "сегодня люди, которые знают, что такое одиночный пикет, понимают это так, как понимают, и выходят", а "органы внутренних дел понимают это по-другому".

"Следовательно, необходимо доработать законодательство, где прописать все нюансы. Задержание на одиночных пикетах вне пандемии, естественно, я считаю неправомочным", - отметила она.

По всем случаям одиночного пикетирования, начиная с задержания журналиста Ильи Азара в мае, сообщила Потяева, она обратилась "во все органы, в первую очередь в МВД".

В последние месяцы в Москве прошли серии одиночных пикетов. Они начались с пикета журналиста и муниципального депутата Ильи Азара в конце мая в поддержку администратора паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. За участие в пикете Азару назначили наказание в виде 15 суток ареста. Вышедшие в его защиту на Петровку, 38 также привлечены к ответственности по статье 20.2 КоАП за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Аналогичная ситуация произошла с участниками одиночных пикетов в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой.

Последние задержания журналистов случились накануне, во вторник, когда они вышли к зданию ФСБ на Лубянке в поддержку задержанного по делу о госизмене бывшего журналиста Ивана Сафронова.