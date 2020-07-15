Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:02Заразились
на 15.07В России 746 369+6 422В мире 13 323 530+220 240

Омбудсмен Москвы предложила уточнить в законе вопрос одиночных пикетов во время пандемии

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что вопрос об одиночном пикетировании во время пандемии не урегулирован законодательно, что приводит к задержаниям участников акций.

"Ответ, который я получила из органов МВД, что одиночный пикет приравнивается сегодня к публичному мероприятию, потому что рядом с одиночным пикетом собираются журналисты, прохожие, и в период пандемии это несет угрозу жизни и здоровью людей, которые собираются рядом", - сказала Потяева на заседании Мосгордумы в среду.

"Ответ я понимаю, но считаю, что в нашем законодательстве все-таки не прописаны такие случаи в чрезвычайной ситуации единичного пикетирования. Если в таких ситуациях единичное пикетирование рассматривается как публичное мероприятие, это должно в законодательстве быть отражено",- добавила она.

МоскваМуниципального депутата Галямину оштрафовали на 200 тыс. руб. за акцию в поддержку АзараЧитать подробнее

По ее словам, "сегодня люди, которые знают, что такое одиночный пикет, понимают это так, как понимают, и выходят", а "органы внутренних дел понимают это по-другому".

"Следовательно, необходимо доработать законодательство, где прописать все нюансы. Задержание на одиночных пикетах вне пандемии, естественно, я считаю неправомочным", - отметила она.

По всем случаям одиночного пикетирования, начиная с задержания журналиста Ильи Азара в мае, сообщила Потяева, она обратилась "во все органы, в первую очередь в МВД".

В последние месяцы в Москве прошли серии одиночных пикетов. Они начались с пикета журналиста и муниципального депутата Ильи Азара в конце мая в поддержку администратора паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. За участие в пикете Азару назначили наказание в виде 15 суток ареста. Вышедшие в его защиту на Петровку, 38 также привлечены к ответственности по статье 20.2 КоАП за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Аналогичная ситуация произошла с участниками одиночных пикетов в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой.

Последние задержания журналистов случились накануне, во вторник, когда они вышли к зданию ФСБ на Лубянке в поддержку задержанного по делу о госизмене бывшего журналиста Ивана Сафронова.

Задержания у здания МВД в Москве

6
Москва Татьяна Потяева

Новости по теме

Новости

Москвичи смогут с 16 июля бесплатно сдать ПЦР-анализы на коронавирус

Москвичи смогут с 16 июля бесплатно сдать ПЦР-анализы на коронавирус

В московском метро подешевели маски

Пандемия коронавируса

В Москве выяснили, что заразность пациентов с COVID-19 не зависит от тяжести болезни

В Москве выяснили, что заразность пациентов с COVID-19 не зависит от тяжести болезни

На территории Бадаевского завода построят дом на 35-метровых колоннах

На территории Бадаевского завода построят дом на 35-метровых колоннах

37 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

В Москве с 13 июля разрешены все виды экскурсий

В Москве с 13 июля разрешены все виды экскурсий

Потерявшим дома из-за прорыва дамбы в Рузе пообещали по 2 млн рублей компенсации

Потерявшим дома из-за прорыва дамбы в Рузе пообещали по 2 млн рублей компенсации

Росгидромет предупредил о сильных дождях и подтоплениях в Московском регионе

Росгидромет предупредил о сильных дождях и подтоплениях в Московском регионе

В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом

Москвичам пообещали резкое и сильное похолодание

Москвичам пообещали резкое и сильное похолодание
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');