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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:16Заразились
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Томские власти признали нехватку кадров в скорой помощи в условиях пандемии

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Жители Томска с подтвержденной коронавирусной инфекцией подолгу ждут скорую помощь из-за нехватки кадров, сообщил вице-губернатор Томской области Иван Деев. Он заверил, что проблема решается.

Пандемия коронавируса

"Что касается неотложной помощи и транспортировки пациентов с COVID-19, да, есть задержки. Мы разговаривали с главврачом "скорой помощи", он забрал к себе на работу весь выпуск базового медицинского колледжа", - сказал он.

Медиков уже оформляют на работу.

"Сначала они будут работать с теми специалистами, которые давно работают, затем будут ездить на простые неотложные вызовы. Машин хватает", - добавил Деев.

С начала пандемии в Томской области подтверждено 3173 случая заражения коронавирусом, умерли 25 заболевших.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января – 15 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Томская область Иван Деев коронавирус

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