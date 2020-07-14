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Главврача скорой помощи в Благовещенске сменят после вспышки коронавируса среди медиков

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Смена руководства скорой помощи Благовещенска в Амурской области будет проведена по итогам проверки работы учреждения после жалоб сотрудников на сложные условия работы и несоблюдение санитарных норм, которые привели к заражению медиков коронавирусом.

"Назрело решение о смене главного врача. В ближайшее время Минздрав Амурской области озвучит кандидатуры", - написал в инстаграме губернатор региона Василий Орлов.

Проверка учреждения была проведена после жалоб сотрудников на сложные условия работы, не оставляющие "шансов не заболеть COVID-19". После гибели 10 июля кардиолога, который работал на скорой и заразился коронавирусом, его коллега Олег Шульга написал в инстаграме, что новые случаи заражения среди медработников - результат несоблюдения санитарных норм.

"Я обратился к нашему губернатору напрямую о плачевном состоянии на станции, о заболевших сотрудниках, о злоупотреблениях администрации, приведших к гибели нашего доктора, об использовании до дыр СИЗов (средства индивидуальной защиты - ИФ), об "игноре" главврача наших обращений", - написал Шульга в инстаграм.

Губернатор Приамурья отметил, что после выездной проверки работу скорой будет сопровождать главный внештатный эпидемиолог. При этом он заверил, что средства индивидуальной защиты у медиков имеются "в достаточном количестве".

По данным регионального управления Роспотребнадзора на вторник, в Амурской области выявлено 2 185 случаев новой коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости - 276,57 на 100 тыс. населения. Более 1 тыс. человек выписаны из стационара с выздоровлением, 31 пациент скончался от COVID-19 (68 % - люди старше 65 лет).

Амурская область Благовещенск коронавирус

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