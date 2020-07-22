Томский санаторий оштрафован за прием детей в условиях пандемии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Томской области Томский районный суд оштрафовал на 150 000 рублей ООО "Санаторий Космонавт" за отдых сотни детей в условиях пандемии, сообщили в пресс-службе областного суда.

Суд установил, что в условиях режима повышенной готовности в регионе санаторий принял больше ста детей. Полицейские составили на учреждение протокол по ч.1 ст.20.6.1 КоАП. Размещенных детей вернули родителям в течение двух дней после того, как было выявлено нарушение.

В санатории заявили, что дети приезжали в учреждение по полисам ОМС для прохождения лечения, а не для отдыха.

Санаторий "Космонавт" располагается в 18 км от Томска в районе поселка Некрасово. Там лечат неврологические заболевания, болезни желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, почек, суставов, эндокринные заболевания, в частности, сахарный диабет.

Режим повышенной готовности продлен в Томской области до 1 августа.