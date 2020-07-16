Двое задержанных на несанкционированной акции в Москве остаются в отделе полиции

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В ОВД "Хорошевский" на 11 утра четверга оставались двое задержанных накануне вечером на акции протеста в центре Москвы, сообщил адвокат "Апологии протеста" Мансур Гильманов. Материалы на задержанных полиция собирается передать в Савеловский суд, добавил он.

Это Анна Лойко и Александр Дмитриев.

"На Анну составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение законодательства о митингах), на Александра - по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех движению транспортных средств и пешеходов)", - сказал Гильманов.

Из ОВД "Даниловский" последнего задержанного отпустили к 7 часам утра, сообщала ранее адвокат Мария Эйсмонт. По ее словам, всех отпустили без составления протоколов, под обязательство о явке. Адвокатов к ним не пустили.

Члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марину Литвинович, которая также была задержана, отпустили из полиции в 4 утра, сообщили в ОНК.

15 июля вечером в Москве и Петербурге противники изменения Конституции объявили сбор подписей против уже принятых поправок. В Москве активисты решили пройти с Пушкинской площади в сторону Цветного бульвара, полиция начала задержания. Всего в МВД насчитали 132 задержанных.