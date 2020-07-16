Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:27Заразились
на 16.07В России 752 797+6 428В мире 13 554 477+230 947

Двое задержанных на несанкционированной акции в Москве остаются в отделе полиции

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В ОВД "Хорошевский" на 11 утра четверга оставались двое задержанных накануне вечером на акции протеста в центре Москвы, сообщил адвокат "Апологии протеста" Мансур Гильманов. Материалы на задержанных полиция собирается передать в Савеловский суд, добавил он.

Изменение Конституции

Это Анна Лойко и Александр Дмитриев.

"На Анну составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение законодательства о митингах), на Александра - по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех движению транспортных средств и пешеходов)", - сказал Гильманов.

Из ОВД "Даниловский" последнего задержанного отпустили к 7 часам утра, сообщала ранее адвокат Мария Эйсмонт. По ее словам, всех отпустили без составления протоколов, под обязательство о явке. Адвокатов к ним не пустили.

Члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марину Литвинович, которая также была задержана, отпустили из полиции в 4 утра, сообщили в ОНК.

15 июля вечером в Москве и Петербурге противники изменения Конституции объявили сбор подписей против уже принятых поправок. В Москве активисты решили пройти с Пушкинской площади в сторону Цветного бульвара, полиция начала задержания. Всего в МВД насчитали 132 задержанных.

Акция против поправок к Конституции в Москве

12
Хроника 11 декабря 2010 года – 16 июля 2020 годаПротесты в Москве
ОВД Хорошевский ОВД Даниловский МВД Москва Конституция Мансур Гильманов. ОНК Марина Литвинович

Новости по теме

Новости

Мосгорсуд не стал менять Фургалу меру пресечения

Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Рособрнадзор сообщил о мощной хакерской атаке на сайт с результатами ЕГЭ

Дело журналиста Ивана Сафронова

ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР

ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР
Экономический кризис

В Москве к концу года опустеет до 10% площадей в торговых центрах

В Москве к концу года опустеет до 10% площадей в торговых центрах

Российские производители начали добиваться введения 80%-ых пошлин на импортные томаты

Пандемия коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 750 тысяч

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 750 тысяч

Источник узнал о задержании вице-мэра Томска по подозрению во взяточничестве

Опрос выявил раскол в армянской общине Москвы в связи с делом сестер Хачатурян

Что случилось этой ночью: четверг, 16 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');