В РФПИ анонсировали появление противокоронавирусного "Авифавира" в аптеках до конца июля

Препарат будут продавать по рецепту

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Препарат против коронавируса "Авифавир" может появиться в продаже в этом месяце, его будут выдавать по рецепту врача сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы ожидаем одобрения именно аптечного применения (этого препарата - ИФ) уже в этом месяце, мы работаем активно с министерством здравоохранения России. (...) Но мы ожидаем амбулаторное разрешении "Авифавира" уже в этом месяце в России ", - сказал Дмитриев на пресс-конференции в четверг.

Он уточнил, что из-за противопоказаний продавать лекарство будут по рецепту врача. "Важно понимать, что есть важный факт, что нельзя препарат использовать беременным женщинам и во время планирования беременности, поэтому очень важно, что когда люди будут получать в аптеках, они это будут получать по рецепту и врач обязан проговорить с ними, что они не будут планировать семью во время применения препарата", - отметил Дмитриев.

В конце мая "Авифавир" был зарегистрирован Минздравом, был включен в методические рекомендации министерства для лечения и стал первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира", одобренным для лечения коронавируса. Производители отмечали, что препарат хорошо изучен - его применяют в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа.