Сафронов в "Лефортово" бросил курить и прочел Достоевского

Журналист Иван Сафронов в Мосгорсуде Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" и бывший журналист Иван Сафронов не жалуется на условия содержания в СИЗО "Лефортово", он много читает и бросил курить, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

"Вчера посетил Ивана Сафронова. Иван встретил нас в стильном пиджаке, был в хорошем настроении... Иван, находясь в СИЗО "Лефортово", бросил курить", - сказал Мельников. По его словам, условиями содержания Сафронов удовлетворен.

Сафронов заявил ОНК, что "сотрудники (СИЗО - ИФ) вполне дружелюбны, нет агрессии, появилось много свободного времени".

Советник главы Роскосмоса рассказал, что много читает, по 700 страниц в день, закончил с книгами Фицджеральда и Достоевского. "Иван интересовался подпиской на периодические издания", - добавил представитель ОНК.

Дело Сафронова

Сафронов был задержан и арестован 8 июля. ФСБ в тот день сообщила, что ему вменяют передачу засекреченных данных одной из спецслужб НАТО. По словам адвокатов, в ФСБ считают, что он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году.

В 2017 году по ее зданию он собрал и передал ей данные составляющие гостайну, в итоге эта информация поступила спецслужбам США, полагает следствие. Сафронов вины не признает.

Из постановления об аресте Сафронова Мосгорсуд исключил пункт о его сотрудничестве с представителем чешской разведки.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов работал в "Коммерсанте" и "Ведомостях", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.