В РФ запатентовали технологию производства высокоэффективных СВЧ-плат

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Специалисты холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") разработали и запатентовали технологию производства многослойных высокоэффективных СВЧ-плат для перспективных космических аппаратов, сообщили в пресс-службе холдинга.

Технология предусматривает "формирование толстого полимерного слоя в две стадии за счет применения комбинирования процессов".

Отмечается, что новая технология позволяет обеспечить прочность соединений и увеличить эффективность работы платы за счет сокращения потерь в микрополосковых линиях и температурном диапазоне.

"Первым электронным компонентом, выпускаемым на основе новой технологии, станет малошумящий усилитель С-диапазона. Он будет использоваться при создании командно-измерительных систем российских космических аппаратов", - сказал заместитель генерального директора РКС Геннадий Ерохин, которого цитирует пресс-служба.

Отмечается, что усилитель, построенный с использованием новой технологии, может функционировать в температурном диапазоне от -200 до +200 градусов по Цельсию, что позволяет ее использовать в открытом космосе.