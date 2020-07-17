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Адвокат лидера меджлиса крымских татар заявил об отстранении его судом от процесса

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма в пятницу отстранил адвоката Николая Полозова от защиты председателя меджлиса крымских татар (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова, юрист подаст апелляционную жалобу в суд на Кубани.

"Верховный суд Крыма отказался допустить меня в процесс по делу против Рефата Чубарова в качестве защитника. Решения вынесено явно незаконно и нарушает конституционное право Чубарова на защиту. Данное решение будет обжаловано в Третий апелляционный суд (Сочи - ИФ)", - написал Полозов в своем твиттере.

Суд в Крыму 17 июля провел предварительное слушание по делу Чубарова. Лидера меджлиса судят заочно, он живет последние годы на Украине. Полозов подал ходатайство о вступлении в дело в качестве защитника по соглашению, но суд ему отказал. Адвокат утверждает, что инстанция ссылается на его участие в защите заместителя главы меджлиса Ахтема Чийгоза по делу о беспорядках в 2014 году. Суд считает, что могут возникнуть противоречия в позиции Чийгоза и Чубарова, и в дальнейшем "в процессе могут возникнуть проблемы". Юрист с такими доводами не согласен.

Полозов написал на своей странице в фейсбуке, что дело Чубарова начнут слушать по существу 23 июля. Интересы обвиняемого будет пока представлять адвокат по назначению, то есть предоставленный государством.

Полозов, в частности, курировал работу группы юристов, защищавших более двух десятков украинских моряков – участников "керченского инцидента". Полозов является адвокатом бывшего лидера меджлиса, депутата украинской Рады Мустафы Джемилева, которого сейчас заочно судят в Крыму.

Как сообщалось, Верховный суд Крыма еще три недели назад должен был начать рассматривать дело Чубарова по существу, но председательствующий тройки судей взял самоотвод, так как участвовал в процессе над Чийгозом, в итоге сформирован новый состав судей.

62-летнему Чубарову вменяют в вину организацию массовых беспорядков в столице Крыма – Симферополе незадолго до регионального референдума 2014 года, после которого полуостров вошел в состав России, и призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации (часть 1 статьи 212 и части 1 и 2 статьи 280.1 УК РФ).

По версии следствия, лидер меджлиса в феврале 2014 года поручил своему заместителю Чийгозу организовать беспорядки возле парламента Крыма, чтобы сорвать его заседание.

По данным главного следственного управления СКР по Крыму, Чубаров весной 2015 года в эфире украинского телеканала призывал к осуществлению экстремистской деятельности против интересов РФ, а также к возвращению Крыма в состав Украины. Кроме того, политик призывал к нарушению территориальной целостности России осенью того же года в Херсонской области Украины, выступая перед участниками продовольственной блокады полуострова.

Чубарову в 2014 году запретили въезд в Россию на пять лет.

Верховный суд Крыма в сентябре 2017 году приговорил Чийгоза к восьми годам колонии, но вскоре он вышел на свободу, был переправлен в Турцию, оттуда прилетел на Украину, где и живет в настоящее время.

Крым Рефат Чубаров Николай Полозов

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