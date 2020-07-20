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АСВ решило взыскать с бывшего руководства "Югры" еще 21,5 млрд рублей

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов 17 июля подало в Арбитражный суд Москвы заявление о солидарном взыскании с бывшего руководства банка "Югра" 21,5 млрд рублей убытков. Об этом говорится в материалах картотеки суда.

Ответчиками названы бывший основной совладелец банка Алексей Хотин, бывший предправления Дмитрий Шиляев, бывший председатель совета директоров Александр Сучков, экс-президент Алексей Нефедов, а также АО "Комплексные инвестиции" и ЗАО "НК Дулисьма".

Суд привлек к этому разбирательству Банк России как заявителя по делу о банкротстве "Югры".

Предварительное заседание по иску назначено на 21 октября "с учетом значительного количества судебных заседаний", которые раньше откладывали из-за карантинных мер, а также с учетом отпусков судей.

Ранее АСВ уже подало в суд ряд заявлений о взыскании с бывших руководителей "Югры" значительных сумм убытков. На 2 сентября суд отложил предварительные заседания по искам АСВ о взыскании 1,7 млрд рублей, 197,4 млн рублей и 5,9 млрд рублей. На 11 ноября отложено рассмотрение поступившего 20 мая заявление АСВ о взыскании с 12 экс-руководителей банка и пяти компаний $521,8 млн, а также $529,2 млн. Ответчиками по этим искам, в частности, также названы Хотин, Шиляев, Сучков и Нефедов.

ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 10 июля 2017 года. 28 июля 2017 года банк лишился лицензии. На конец марта 2017 года "Югра" занимала 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100". Отзыв у банка лицензии стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

25 сентября 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ признал банкбанкротом, открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим АСВ. Вышестоящие судебные инстанции подтвердили это решение.

На дату признания банка банкротом его активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, а обязательства - 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, обязательства - 196,5 млрд рублей.

В апреле 2019 года Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млрд рублей отправил под домашний арест Хотина, Шиляева и Нефедова.

Югра АСВ Банк России Алексей Хотин Дмитрий Шиляев Арбитражный суд Москвы

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