Задержанный после митинга в поддержку Фургала во Владивостоке арестован на пять суток

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Суд во Владивостоке назначил пять суток административного ареста местному жителю, задержанному после прошедшего в воскресенье несанкционированного митинга в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщила агентству "Интерфакс" адвокат Виктория Нефедова.

"Суд Фрунзенского района признал его виновным по ч.1 ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил ему пять суток ареста", - сказала Нефедова, представлявшая интересы задержанного.

По ее словам, суд отказался удовлетворить ходатайства защиты о предоставлении времени на ознакомление с материалами дела и для подготовки правовой позиции.

Нефедова сообщила, что в материалах дела имеется протокол об административном правонарушении и рапорты сотрудников полиции, в которых написано, что двое сотрудников в штатском искали лиц, причастных к организации несанкционированного митинга, обнаружили похожего по описанию человека и решили сопроводить его в отдел полиции. Однако он это сделать отказался, к нему были применены меры принуждения.

Задержанный свою вину не признает, заявил, что не оказывал сопротивления, сотрудники полиции были в штатском и не предъявляли документов, добавила адвокат.

Адвокат будет обжаловать решение об аресте. Также, по ее словам, задержанный написал заявление в Следственный комитет, так как ему были причинены телесные повреждения.

"У него кровоподтеки на лице, синяк под глазом", - сказала адвокат.

Агентство "Интерфакс - Дальний Восток" не располагает официальной информацией суда и правоохранительных органов по этому поводу

Как сообщалось, в минувшие выходные в Хабаровске и Владивостоке пошли несанкционированные акции в поддержку Фургала.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его до 9 сентября. Губернатору предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств).

Сам Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей непричастности к инкриминируемым деяниям.