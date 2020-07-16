Шествие "Бессмертного полка" перенесено на неопределенный срок

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Организаторы акции "Бессмертный полк" отменили проведение шествия 26 июля из-за эпидемиологической ситуации в регионах России.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", шествие перенесено, решение о судьбе мероприятия будет принято после нормализации эпидемиологической обстановки.

Как отметили организаторы акции во время заседания Центрального штаба, которое состоялось в четверг, представители движения изучили эпидемиологическую обстановку в 76 регионах, где есть представительства движения.

"В целом руководители региональных отделений движения отметили, что проведение шествия Бессмертного полка возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу Бессмертного полка, так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями", - сообщила сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елена Цунаева, слова которой привели в пресс-службе.

Ранее источник "Интерфакса", участвующий в подготовке акции, сообщал, что организаторы шествия "Бессмертный полк" рассматривают возможность переноса акции, предварительно запланированной 26 июля, на осень. Сопредседатель одноименного Общероссийского движения, народный артист СССР Василий Лановой уточнял, что организаторы акции рассматривают возможность переноса акции на 2 или 3 сентября.

Шествие "Бессмертного полка" уже несколько лет проходит в России 9 мая, в День Победы. Из-за коронавируса в этом году мероприятие прошло пока только в виртуальном формате.

26 мая президент РФ Владимир Путин предложил провести марш "Бессмертного полка" 26 июля, в День Военно-морского флота, однако не исключил, что он вновь может быть перенесен в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Мнения опрошенных "Интерфаксом" 10 июля специалистов о проведении "Бессмертного полка" разделились: одни сочли угрозу коронавируса сохраняющейся, а другие - что достаточно будет масок и дистанции.