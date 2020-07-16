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Выложивших фото Гитлера и Власова на онлайн-акции "Бессмертный полк" будут судить

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Суды в Ульяновской области и Пермском крае рассмотрят дела двух мужчин, выложивших фотографии Адольфа Гитлера и Андрея Власова на онлайн-акции "Бессмертный полк" и обвиняемых в реабилитации нацизма.

Как сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ, заместитель генпрокурора утвердил обвинительные заключения по уголовным делам ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ в отношении двух граждан. Их уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в Ульяновский областной и Пермский краевой суды.

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По версии следствия, один из злоумышленников разместил 4 мая этого года в интернете фотографию Гитлера на сайте "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. "Тем самым фигурант уголовного дела публично одобрил участие руководящего состава Национал-социалистической немецкой рабочей партии, в том числе Гитлера, в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны, чем совершил реабилитацию нацизма", - пояснили в надзорном ведомстве.

Второй обвиняемый в тот же день оформил заявку для публикации фотографии Власова, который признан изменником Родины. В Генпрокуратуре подчеркнули, что мужчина был в курсе участия Власова в боевых действиях против СССР на стороне нацистской Германии.

Бессмертный полк Ульяновская область Пермский край

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