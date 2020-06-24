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Президент Киргизии не пришел на парад в Москве из-за выявленного COVID-19 в делегации

Президент Киргизии не пришел на парад в Москве из-за выявленного COVID-19 в делегации
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Фото: Reuters

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от участия в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, из-за положительных анализов на коронавирус у сопровождающих его лиц, сообщила в среду его пресс-служба.

"Согласно алгоритму, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, члены делегации и сопровождающие лица по прилете в Москву сдали тест на COVID-19. У двоих сопровождающих лиц обнаружен положительный результат", - сказали в пресс-службе.

Как уточняется, положительный результат показали тесты заведующего отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны.

Главный военный парад, знаменующий 75-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прошел в среду на Красной площади в Москве.

12 иностранных государств направили своих военных в российскую столицу для участия в параде. Это, в частности, военнослужащие Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Москва Парад Победы Киргизия Сооронбай Жээнбеков Коронавирус

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