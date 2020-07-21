Госдума приняла очередной пакет антикризисных поправок в Бюджетный кодекс

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который снимает существующие в Бюджетном кодексе (БК) РФ ограничения, увязывающие принятие поправок в налоговое и бюджетное законодательство со сроками внесения проекта трехлетнего бюджета в Думу, также был принят ряд других, прежде всего, антикризисных поправок в бюджетное законодательство.

Документ (N938348-7) правительство внесло в парламент в начале апреля.

Сроки принятия налоговых законов

Согласно действующей статье 53 БК РФ законы, меняющие налоговое законодательство или регулирующие бюджетные правоотношения, которые приведут к изменению доходов бюджета РФ и которые вступят в силу в очередном финансовом году, должны быть приняты до дня внесения в Госдуму бюджета на трехлетку (до 1 октября). То есть все налоговые и бюджетные законы, которые вступят в силу в следующем году, должны быть внесены не позднее 1 октября года текущего. Налоговые и бюджетные поправки, которые вступают в силу в течение текущего финансового года, могут быть приняты только после внесения поправок в бюджет текущего года.

Аналогичные нормы установлены для региональных бюджетов (статья 59 БК РФ, срок до 1 ноября) и муниципальных бюджетов (статья 64 БК РФ, срок до 1 ноября).

Принятый депутатами закон признает данные статьи утратившими силу. Вместо них закон предлагает новый, универсальный, вариант статьи 174.1 БК РФ (прогнозирование доходов бюджета). Сейчас в ней говорится, что налоговые законы, принятые после дня внесения в Госдуму проекта бюджета, должны вступать в силу не ранее 1 января года, следующего за очередным финансовым годом. Нормы об отложенном более чем на год сроке вступления налоговых законов заложены для региональных и муниципальных бюджетов. В новой редакции статьи сроков нет, предлагается в очередном финансовом году, при внесении поправок, учитывать налоговые законы, принятые после внесения бюджета.

Антикризисные расходы на экономику

Принятый депутатами закон позволяет правительству РФ в 2020 году увеличить расходы федерального бюджета на 1,8 трлн рублей для финансирования мероприятий по поддержке отраслей экономики и устранений последствий распространения коронавирусной инфекции, без внесения изменений в бюджет текущего года.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что расходы федерального бюджета РФ на 2020 год могут быть увеличены на 1,8 трлн рублей и что в Бюджетном кодексе появится возможность превысить утвержденный на текущий год объем расходов на эту сумму.

Законом о бюджете на 2020-2022 годы предусмотрены расходы на текущий год в объеме 19,7 трлн рублей. Замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщил, что в они могут составить около 23 трлн рублей (помимо утвержденных на год расходов в сумме учитываются перенесенные расходы прошлого года на 960 млрд рублей и антикризисный пакет).

Принятый закон также предусматривает продление с 1 февраля 2022 года по 1 февраля 2024 года срока действия нормы о перечислении доходов от управления средствами ФНБ в федеральный бюджет.

Фонд развития

Принятый закон убирает из Бюджетного кодекса статью 179.5 "Фонд развития", которая устанавливает, что Фонд развития - это часть средств федерального бюджета, являющаяся источником формирования бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий государственных программ в соответствии с порядком, устанавливаемым правительством.

Предельный объем фонда утверждается ежегодно законом о бюджете, в целом до 2024 года его объем не должен превышать 3,5 трлн рублей (в законе о бюджете на 2020-2022 годы предусмотрен объем 585 млрд рублей ежегодно).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту поправок, в пункт 3 статьи 199 БК РФ, в котором устанавливается общий объем расходов бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде, учитывается объем средств в 585 млрд рублей ежегодно на период до 2023 года и 575 млрд рублей в 2024 году. Действие этого пункта предлагается оставить без изменений. Таким образом, предусмотренные средства будут и дальше использоваться на программы, но это уже не будет называться Фондом развития.

В пояснительной записке приводится позиция Счетной палаты, которая отмечала, что расходы федерального бюджета за счет средств Фонда развития не классифицированы, мониторинг и контроль их использования представляется затруднительным.

Также признается утратившим силу положение о том, что в годовом отчете об исполнении федерального бюджета должна содержаться информация об использовании бюджетных ассигнований, источником формирования которых является Фонд развития, так как эти средства распределены по мероприятиям нацпроектов и программ, и их учет ведется в составе этих программ, а не отдельно.

Средства в рамках ГОЗ

Закон также затрагивает тему перераспределения бюджетных средств в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ). Он позволяет заказчикам государственного оборонного заказа (Минобороны, "Росатом", "Роскосмос") выступать инициаторами перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию ГОЗ в рамках программы вооружения без внесения поправок в бюджет и согласования с парламентом.

Сейчас в Бюджетном кодексе (БК) РФ есть ограниченный перечень расходов, средства в рамках которых можно перераспределять без внесения поправок в бюджет и прохождения процедуры голосования в парламенте. Так, сейчас Минфин может перераспределять средства без согласования с парламентом на реализацию ГОЗ по программе вооружения. Предлагается расширить основания и предусмотреть, что средства могут распределяться как в соответствии с решением президента и правительства, так и в соответствии с решениями государственных заказчиков: Минобороны, "Росатома", "Роскосмоса". В данной конструкции правительство сохранит за собой контроль за перераспределением, так как согласно законопроекту оно будет определять случаи, при которых будет возможно перераспределение.

Работа бюджета с эскроу-счетами

Закон решает проблему, которая появилась с введением так называемых эскроу-счетов. Ранее, например, при расселении аварийного жилья муниципалитеты и регионы строили новое жилье, участвуя в долевом строительстве. Однако с 1 июля 2019 года все новые проекты в долевом строительстве должны работать через эскроу-счета (это специальные счета в уполномоченных банках, на которых хранятся деньги дольщиков до момента, когда жилье будет введено в строй). При этом у бюджетных учреждений формально не было механизма, который позволяет им работать через эскроу-счета, для этого и нужно было внесение поправок в Бюджетный кодекс.

Согласно принятому законопроекту, бюджетные средства могут направляться на счета эскроу в любой из уполномоченных банков. Перечень банков ведет и публикует ЦБ РФ на основании критериев правительства.

В начале этого года глава думского комитета по собственности Николай Николаев сообщал, что данный законопроект тонет в согласованиях, в том числе из-за вопроса о том, кто будет иметь право открывать счет эскроу для распоряжения бюджетными средствами. Минфин предлагал, что эскроу-счета бюджетных учреждений могут быть открыты только в банке "ДОМ.РФ". Против инициативы о передаче бюджетных счетов эскроу в "ДОМ.РФ" выступало Минэкономразвития.

Акциз на средние дистилляты

Закон также регулирует тему распределения акциза на средние дистилляты. Он закрепляет в Бюджетном кодексе (БК) РФ механизм так называемого дифференцированного норматива распределения региональной доли (50%) данного акциза, по аналогии с тем, как это ранее было сделано по акцизам на ГСМ и алкоголь.

Поправки вносятся в статью 56 БК РФ, которая определяет налоговые доходы бюджетов регионов. Сейчас в ней установлен норматив отчисления акцизов на средние дистилляты в бюджеты регионов в размере 50%, вторая половина идет в федеральный бюджет. Данный норматив не меняется, но предлагается ввести в кодекс дополнительное уточнение, согласно которому с 1 января 2021 года в бюджете РФ будут утверждаться дифференцированные нормативы распределения региональной доли акцизов на средние дистилляты между субъектами РФ.

В настоящее время дифференцированные нормативы распределения между бюджетами региональной части акциза установлены для ГСМ (бензин, дизельное топливо, моторные масла) и алкоголь. Для примера: в федеральный бюджет в 2020 году зачисляется 33,4% акциза на ГСМ, в региональные - 66,6%. В свою очередь, эти 66,6% распределяются по нормативу так: 87,4% - в дорожные фонды, 12,6% - по программе "Безопасные дороги". Таблички с процентным распределением по регионам акцизов на ГСМ и алкоголь вносятся вместе с проектом бюджета на трехлетку. После принятия закона аналогичное распределение можно будет проводить и по средним дистиллятам. При этом в принятом законе делается уточнение, что и в 2020 году налоговые доходы от акцизов на средние дистилляты подлежат зачислению в бюджеты субъектов РФ в соответствии с нормативами. К законопроекту прилагается таблица с распределением данных нормативов по регионам на текущий год.

Межбюджетные отношения

Также в Бюджетном кодексе будет закреплен новый срок заключения соглашений с регионами РФ о субсидиях и других межбюджетных трансфертах - до 1 января. Сейчас по субсидиям в Бюджетном кодексе установлен иной срок - до 15 февраля, а по межбюджетным трансфертам в законе о бюджете - до 1 апреля. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов пояснял, что это необходимо для распределения субсидий и трансфертов до начала года. При этом он отмечал, что с прошлого года большая часть соглашений уже заключается до начала года (до 99,7% по субсидиям и порядка 80% по иным межбюджетным трансфертам).

Поправками также фиксируются сроки распределения иных межбюджетных трансфертов. За исключением ряда случаев они, по аналогии с субсидиями, должны распределяться до 1 января. Кроме того, предлагается межбюджетные трансферты, не востребованные при заключении соглашений, направлять в резервный фонд правительства для финансовой помощи региональным бюджетам.

Предусматриваются также ограничения по резервированию межбюджетных трансфертов по аналогии с субсидиями: не более 5% распределения актами правительства в первый год планового периода, до 10% - во второй.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.