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Аннулированы бюллетени в переносных ящиках и сейф-пакетах на 23 участках

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком в ходе пересчета голосов признал недействительными бюллетени в 23 сейф-пакетах и переносных ящиках для голосования в шести регионах, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. Во всех этих случаях достоверно установить волеизъявление избирателей помешали нарушения.

Изменение Конституции

Больше всего таких случаев зафиксировано в Москве - недействительными признаны бюллетени в 16 ящиках для голосования и сейф-пакетах.

В Бурятии выяснилось, что при голосовании вне помещения бюллетень гражданину выдали по паспорту его брата.

В подмосковном Королеве УИК обнаружил, что в соответствующих графах списков участников голосования были проставлены подписи о получении бюллетеня, однако избиратели заявили, что они в голосовании не участвовали.

В Саратовской области недействительными признаны результаты по ящикам на двух участках. На одном из них была опубликована фотография с двумя пачками бюллетеней, находящихся в стационарном ящике для голосования, которые в дальнейшем были перемещены в сейф-пакет. На другом участке сейф-пакет не был опечатан по всем правилам.

По одному ящику было аннулировано на участках в Санкт-Петербурге и Севастополе, так как бюллетеней там оказалось больше заявленного в акте числа участников. Еще один ящик в Севастополе был признан недействительным из-за того, что бюллетень был выдан гражданину, ранее проголосовавшему в помещении.

Явка на общероссийское голосование составила 67,97%. По итогам обработки 100% протоколов оказалось, что за поправки проголосовали 77,92%, против - 21,27%. ЦИК признал голосование состоявшимся, но окончательные итоги подведет в пятницу.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
Хроника 15 января – 02 июля 2020 годаИзменение Конституции
Москва Петербург Севастополь Бурятия Центризбирком Элла Памфилова Констимтуция

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