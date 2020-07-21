Причиной прорыва трубы в мини-отеле в Перми, где погибли люди, назвали коррозию

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Причиной прорыва трубы с кипятком в мини-отеле "Карамель" в Перми был локальный коррозионный износ участка трубы, заключило Западно-Уральское управление Ростехнадзора по итогам технического расследования аварии. В январе из-за этой аварии в мини-отеле погибли пять человек.

Ростехнадзор выяснил, что фрагмент трубы пришел в негодность из-за старения антикоррозионного изоляционного покрытия, которое отслоилось. Под изоляционной пленкой скопилась влага, труба истончилась "до критической величины с последующим разрывом".

Также причинами аварии в Ростехнадзоре назвали то, что специалисты ООО "Пермская сетевая компания" ("ПСК", филиал ПАО "Т Плюс") не исполняли свои обязанности, а специалисты Уральского центра промбезпасности допустили летом 2019 года нарушения при экспертизе этой трубы. Установлен круг должностных лиц, виновных в случившемся, говорится в пресс-релизе.

После трагедии в "Карамели" Ростехнадзор провел две внеплановые проверки "Пермской сетевой компании" в Перми, Краснокамске и Чайковском и выявил 946 нарушений. Организацию привлекли к административной ответственности за нарушения требований промбезопасности в этих городах, ее чиновников оштрафовали на общую сумму 280 000 рублей, саму компанию - на 700 000 рублей.

Материалы технического расследования переданы в следственные органы.

В пресс-службе "ПСК" "Интерфаксу" сказали, что не согласны с выводами надзорного органа, считают их "однобокими" и намерены оспорить решение Ростехнадзора.

"Отдельно обращаем внимание, что Ростехнадзор - это не орган предварительного следствия, он не уполномочен признавать лиц виновными или невиновными в инциденте, устанавливать непосредственную причинно-следственную связь между событием и нарушениями инженерно- технических норм и правил. Поэтому вывод о виновности "ПСК" в произошедшей трагедии, сделанный на основании факта привлечения организации к административной ответственности, представляется по меньшей мере странным", - сказали в компании.

Там напомнили, что трубу прорвало в 300 метрах от мини-отеля, и здание оказалось единственным, куд попал кипяток. Причиной трагедии в ПСК считают отсутствие герметизации стены жилого дома, а это - зона ответственности управляющей компании.

Авария с затоплением мини-отеля "Карамель" произошла в ночь на 20 января. Гостиница размещалась в цокольном этаже здания. Погибли пять человек, еще шестеро пострадали. 31 января был арестован Сергей Щербаков, организовавший мини-отель. Ему вменяют оказание небезопасных услуг. В СК отмечали, что подвал здания, принадлежащий его отцу, он незаконно перепланировал и оборудовал под гостиницу.